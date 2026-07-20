Công an kiểm tra nhà của Hoàng Văn Doanh lúc 22 giờ 30 phút: Bắt giữ chủ nhà cùng 2 người khác

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện các đối tượng đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 17/6, tại nhà ở của Hoàng Văn Doanh, sinh năm 1989, trú tại: thôn Bén Rộng, xã Lạng Giang, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, phối hợp với Công an xã Lạng Giang, kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các đối tượng gồm:

Hoàng Văn Doanh, sinh năm 1989, trú tại: thôn Bén Rộng, xã Lạng Giang, (chủ nhà); Nguyễn Văn Ngoan, sinh năm 1989, trú tại: Thôn Đồng 2, xã Lạng Giang; Hán Văn Dân, sinh năm 1989, trú tại: Thôn Kiễm, xã Lạng Giang đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Vật chứng thu giữ gồm 1 chiếc bật lửa; 1vỏ túi nilon màu trắng bám dính chất màu trắng; 1 đoạn giấy bạc màu trắng bên trong bám dính chất màu nâu đen; 1 cuộn giấy bạc màu trắng, 1 chai nhựa màu trắng (có vỏ nhãn hiệu Sting màu vàng) có nắp chai được đục 2 lỗ được gắn với đoạn ống hút màu vàng và màu trắng.

Tiến hành test nhanh chất ma túy bằng que thử nước tiểu, kết quả xác định cả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Các đối tượng và tang vật (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Doanh, Nguyễn Văn Ngoan, Hán Văn Dân để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.