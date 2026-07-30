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Công an điều tra giao dịch 5,5 triệu đồng: Khởi tố Phạm Văn Siệt và một người khác

Duy Anh
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Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức nhận ghi số lô, đề.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cung (SN 1984) và Phạm Văn Siệt (SN 1972), cùng thường trú tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

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Bị can Phạm Văn Siệt tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước đó, ngày 17/7, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Đông Gia Nghĩa phát hiện, bắt quả tang Phạm Văn Siệt đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận ghi số lô, đề để cá cược thắng, thua bằng tiền theo kết quả xổ số miền Bắc đối với 2 người dân trên địa bàn phường, với tổng số tiền 5,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng Công an xác định Phạm Văn Cung là người nhận chuyển số lô, đề từ Phạm Văn Siệt; trực tiếp tính toán thắng, thua với các con bạc mà Siệt nhận ghi số lô, đề.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Đông Gia Nghĩa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả ghi số lô, đề, cá cược qua mạng hoặc các hình thức biến tướng khác.

Đồng thời, mỗi người dân cần tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc để lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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