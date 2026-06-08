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Công an có thông báo quan trọng liên quan giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe,.. tất cả người dân cần lưu ý

Nhật Hạ
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Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin, không mua các loại bằng cấp, giấy tờ giả rao bán trên mạng xã hội.

Công an có thông báo quan trọng liên quan giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe,.. tất cả người dân cần lưu ý - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây, tình trạng các loại giấy tờ giả như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, văn bằng, chứng chỉ... xuất hiện ngày càng phổ biến.

Theo đó, các đối tượng với nhiều phương thức, thủ đoạn làm giả tinh vi khiến việc phân biệt thật giả bằng mắt thường trở nên khó khăn. Các đối tượng còn quảng cáo, mua bán công khai các loại giấy tờ giả này trên không gian mạng nhất là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo...

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Người mua và sử dụng giấy tờ giả không chỉ đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; đồng thời tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng thông tin cá nhân vào mục đích xấu và gặp nhiều hệ lụy trong các giao dịch dân sự, tài chính.

Điển hình là vụ việc vào ngày 27/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lao Văn Mạnh.

Ngày 25/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Tiện (sinh năm 1994, trú tại bản Kê Nênh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để điều tra, làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo lời khai của các đối tượng, khoảng tháng 12/2024, biết một số người dân không biết chữ có nhu cầu thi giấy phép lái xe hạng A1, Lao Văn Mạnh (sinh năm 1979, trú tại bản Pa Kín, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên cũ) đã cấu kết với Vì Thị Tiện để thu tiền, thông tin cá nhân và ảnh chân dung của các cá nhân có nhu cầu rồi lên mạng đặt mua 29 giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 1.200.000 đồng/giấy để giao cho những người đã nộp tiền. Từ hoạt động phạm pháp này, Lao Văn Mạnh thu lợi bất chính 45.500.000 đồng; còn Vì Thị Tiện hưởng lợi 6.930.000 đồng.

﻿Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tin, không mua các loại bằng cấp, giấy tờ giả rao bán trên mạng xã hội. Khi phát hiện các trang, tài khoản có dấu hiệu rao bán giấy tờ giả, cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý.

Tags

công an

Giấy phép lái xe

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