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Công an có lệnh giữ khẩn cấp thầy giáo liên quan điểm thi Toán cao bất thường

Đức Hạnh
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GD&TĐ - Công an Tuyên Quang vừa lệnh giữ khẩn cấp giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan điểm Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thi hành lệnh giữ khẩn cấp với ông Nguyễn Hà Duy.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Động thái trên được thực hiện sau hơn 2 ngày các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang.

Công tác điều tra được triển khai quyết liệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc, với sự tham gia của các cơ quan chức năng nhằm làm rõ những dấu hiệu bất thường liên quan đến kết quả kỳ thi.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhằm phục vụ quá trình điều tra theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng quy định.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh trước đó xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ điều tra khách quan, toàn diện, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng, minh bạch của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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giáo viên

Chuyên Tuyên Quang

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