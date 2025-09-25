Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới vô cùng tàn nhẫn nhắm vào phụ nữ trẻ

Công an Nghệ An cho biết, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các đối tượng tội phạm ngày càng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán người với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân thường bị lừa ra nước ngoài, ép buộc lao động, bóc lột tình dục, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí có trường hợp tử vong. Ở Việt Nam, tình hình tội phạm mua bán người cũng đang diễn biến phức tạp.

Các nền tảng như Facebook, TikTok, Telegram, Zalo, WeChat, Instagram… bị lợi dụng để tiếp cận nạn nhân dưới nhiều vỏ bọc như "người quen", "tình yêu ảo", "công ty tuyển dụng quốc tế" hay "chương trình từ thiện, học bổng".

Nạn nhân thường là phụ nữ trẻ, học sinh, sinh viên, người tìm việc hoặc cư dân vùng sâu vùng xa – những nhóm dễ bị tác động bởi chiêu trò "việc nhẹ lương cao", "kết hôn với người giàu có ở nước ngoài"…

Các thủ đoạn phổ biến gồm:

Dùng tình cảm ảo: Đối tượng tạo tài khoản giả mạo, kết bạn làm quen, sau đó đưa ra lời mời kết hôn, du lịch nước ngoài để bán nạn nhân.

Tuyển dụng ảo: Lập website, trung tâm môi giới việc làm không có thật, quảng cáo công việc lương cao, sau đó yêu cầu phí, giấy tờ rồi đưa nạn nhân đến nơi xa xôi, mất liên lạc.

Chiêu trò nghệ thuật: Dụ dỗ làm "người mẫu, diễn viên, streamer", yêu cầu gửi ảnh, clip nhạy cảm để khống chế, ép tham gia livestream khiêu dâm hoặc bán cho đường dây mại dâm.

Ứng dụng mã hóa: Dùng Telegram, WhatsApp, Discord để điều hành đường dây, trao đổi, tống tiền hoặc quản lý nạn nhân.

Người dân cần đề phòng khi thấy các dấu hiệu sau: