Bắt, khám xét nơi ở của "ông trùm" trẻ tuổi, có trình độ công nghệ cao Phạm Duy Phú

Ngày 19/9, tờ Tiền phong dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Huế, cơ quan chức năng vừa quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn do một đối tượng 9X cầm đầu.

Phạm Duy Phú cầm đầu đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả (Ảnh: Tiền phong).

Trước đó, các trinh sát của Công an TP Huế phát hiện loạt tin nhắn hé lộ những dấu hiệu bất thường được gửi qua ứng dụng iMessage với nội dung ngắn gọn: "Chuyên làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc". Kèm theo đó là một tài khoản Zalo "ảo" để liên hệ.

Đây không phải là một vài tin nhắn đơn lẻ, mà là một chiến dịch "dội bom" tin nhắn được thực hiện với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước.

Lần theo các dấu vết, lực lượng Công an phát hiện hệ thống công nghệ phức tạp với 3 máy chủ được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Ngoài ra các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh, sau tầng tầng lớp lớp bức màn “ảo” đều chỉ về Phạm Duy Phú (SN 1992, trú Nghệ An). Đây chính là “ông trùm” đứng sau đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô “khủng”, thông tin này được thuật lại trên tờ VTC News.

"Ông trùm" 9x và đồng bọn bị khởi tố vì làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Nhà báo và Công luận).

Theo miêu tả trên báo CAND, Phạm Duy Phú là đối tượng có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh đều được đối tượng Phú che đậy tinh vi.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại TP Vinh và khám xét nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại TP Hà Nội.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ CCCD, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất như CCCD, hồ sơ sát hạch cấp giấy phép lái xe, bằng đại học, THPT, giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe…

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây của nhóm đối tượng trên đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4 tỷ đồng.