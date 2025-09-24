Hưng Yên thông báo khẩn

Công điện nêu rõ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với UBND các xã ven biển và các đơn vị có liên quan thực hiện cấm biển từ 12h ngày 24/9 để ứng phó với bão số 9.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị chức năng kiểm đếm, hướng dẫn các tàu, thuyền vào nơi tránh, trú an toàn, sắp xếp không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu, các công việc này phải hoàn thành trước 18h cùng ngày.

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10h ngày 24/9, bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão số 9 đi vào đất liền nước ta. Khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên là vùng khả năng cao tâm bão sẽ đổ bộ.

Hình ảnh mắt bão nhìn từ mây vệ tinh sáng 24/9 (Nguồn: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão: Vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên từ đêm 24/9 có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; biển động mạnh.

Trên đất liền: các khu vực trong tỉnh từ sáng ngày 25/9 có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ ngày 25/9 đến hết ngày 27/9 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm. Cần đề phòng có mưa dông và lốc, sét do hoàn lưu trước bão gây ra.