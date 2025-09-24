HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khởi tố bảo vệ Nguyễn Văn Khanh và 2 đồng nghiệp

Duy Anh |

Sáng 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Cách đây 5 ngày, tại khu vực sảnh chính của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, anh Hà Mạnh Dũng (làm nghề chở xe ôm) gặp và nhận chở người quen, là một bệnh nhân chạy thận nhân tạo cùng với người nhà về xóm trọ.

Do mâu thuẫn, lúc này, Nguyễn Văn Khanh, Ngô Văn Oánh, Hà Ngọc Vang đã dùng gậy cao su đánh vào người anh Dũng.

Khởi tố bảo vệ Nguyễn Văn Khanh và 2 đồng nghiệp- Ảnh 1.

Hành vi của các đối tượng do camera ghi lại (Ảnh: Công an Lào Cai).

Hành vi của Khanh, Oánh, Vang đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu và làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây hoang mang cho người dân.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, có người dân đã quay lại video và đăng tải lên một số trang mạng xã hội, gây ra bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Khởi tố bảo vệ Nguyễn Văn Khanh và 2 đồng nghiệp- Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Lào Cai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bảo vệ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

