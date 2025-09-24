Khởi tố bảo vệ Nguyễn Văn Khanh và 2 đồng nghiệp

Cách đây 5 ngày, tại khu vực sảnh chính của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, anh Hà Mạnh Dũng (làm nghề chở xe ôm) gặp và nhận chở người quen, là một bệnh nhân chạy thận nhân tạo cùng với người nhà về xóm trọ.

Do mâu thuẫn, lúc này, Nguyễn Văn Khanh, Ngô Văn Oánh, Hà Ngọc Vang đã dùng gậy cao su đánh vào người anh Dũng.

Hành vi của các đối tượng do camera ghi lại (Ảnh: Công an Lào Cai).

Hành vi của Khanh, Oánh, Vang đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng xấu và làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và gây hoang mang cho người dân.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, có người dân đã quay lại video và đăng tải lên một số trang mạng xã hội, gây ra bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Lào Cai).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bảo vệ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.