Bắt tạm giam người đàn ông xông vào nhà, đánh dã man một phụ nữ mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin

Ngày 23/9, Công an xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi), trú tại xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip do camera ghi lại xảy ra ở xã Tam Đảo, khi 3 người đàn ông xông vào nhà, lúc này chỉ có người phụ nữ trẻ ở phòng khách.

Một người đấm vào mặt khiến nạn nhân ngã ra sàn. Ngay sau đó, tên này đạp, đá liên tiếp vào vùng đầu người phụ nữ, mặc cho nạn nhân ôm đầu van xin... Khi một người khác bên ngoài xuất hiện, nhóm côn đồ mới chịu dừng tay và rời đi.

Công an xã Tam Đảo cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và truy xét các đối tượng liên quan.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng 21h30’ ngày 11/9, khi đang ở nhà tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, chị Lê Thị Dịu (36 tuổi), đã bị một bị một nhóm đối tượng hành hung gây chấn thương vùng đầu.

Nhóm đối tượng hành hung chị Dịu (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình điều tra vụ việc, Công an xã Tam Đảo đã triệu tập Nguyễn Hữu Thành, xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ); Nguyễn Văn Ánh (31 tuổi), trú tại phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) và Liễu Trường Giang (24 tuổi), trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thành được xác định là kẻ cầm đầu vụ hành hung chị Lê Thị Dịu (Ảnh: Công an Tam Đảo).

Bước đầu xác định nguyên nhân, do chồng chị Dịu đã vay tiền của Nguyễn Hữu Thành nên tối 11/9, anh ta cùng với Ánh và Giang đến nhà con nợ để đòi tiền. Tại đây, nhóm đối tượng không gặp được anh Bình nhưng đã hành hung chị Dịu, gây thương tích.