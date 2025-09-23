Bắt quả tang Nông Ngọc Ánh khi đang livestream

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, Công an xã Mậu A phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến dưới hình thức gọi là "đổ thạch". Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bán những cục đá giả được quảng bá là có chứa đá quý bên trong.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, công an xã nắm tình hình nhóm này thường xuyên livestream từ 18 giờ đến 22 giờ hằng ngày, thời điểm có đông người xem và tương tác.

Đến ngày 4/9, Công an xã Mậu A triển khai lực lượng kiểm tra, bắt quả tang tại địa điểm các đối tượng thuê nhà để thực hiện hành vi phạm tội.

Qua đó, bắt giữ 2 đối tượng, vận động đầu thú thành công 1 đối tượng gồm: Nông Ngọc Ánh, sinh năm 1995, trú tại thôn Tồng Táng, xã Mường Lai; Hoàng Văn Khoan, sinh năm 2001, trú tại thôn 7, xã Mường Lai; Mông Văn Thuyên, sinh năm 1999, trú tại thôn Làng Quị, xã Mường Lai.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Mông Văn Thuyên, Nông Ngọc Ánh, Hoàng Văn Khoan (Ảnh: Công an Lào Cai).

Đấu tranh ban đầu xác định: Từ tháng 8/2025, Mông Văn Thuyên lập và quản trị kênh Youtube "LUXURY BẢO", bàn bạc với Nông Ngọc Ánh và Hoàng Văn Khoan tổ chức livestream bán đá "đổ thạch" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng liên tục di chuyển, đến ngày 28/8 đã thuê nhà tại thôn Tân Thành để tiếp tục hoạt động.

Từ ngày 1/8 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 145 triệu đồng.

Một số vật chứng bị thu giữ tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Lào Cai).

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nông Ngọc Ánh và Hoàng Văn Khoan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 13/9, qua vận động, đối tượng Mông Văn Thuyên đã đến trụ sở Công an xã Mậu A đầu thú. Đến ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can đối với Thuyên về cùng tội danh.