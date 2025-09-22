Bắt Trần Văn Tiên, thu hồi toàn bộ tài sản

Ngày 21/9, Công an Đà Nẵng cho biết, trước đó 4 ngày, Công an xã Trà My tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Ph. (SN 1993) về việc khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại tiệm áo cưới do chị làm chủ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản, gồm: 1 máy ảnh, 2 ống kính và 1 đèn flash chuyên dụng với tổng giá trị khoảng hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Tiên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau nhận được tin báo, Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng trinh sát phối hợp Công an xã Trà My và Công an xã Trà Tiên truy xét đối tượng gây án.

Qua trích xuất camera tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận một đối tượng nam mặc áo chống nắng nữ màu đen; mặc quần rin màu đen, đội mũ len, đeo khẩu trang, lđi xe máy đột nhập trộm tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 4 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiên (SN 1998), trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật liên quan khi đối tượng đang trong quá trình mang tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.