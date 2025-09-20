Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" VNeID, người dân hãy cập nhật ngay

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư Bộ Công an, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Ngày 10/9/2025, ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư Bộ Công an cập nhật phiên bản mới 2.2.2, bổ sung thêm 6 tính năng mới, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công.

VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Các tính năng mới bao gồm:

Cách sử sụng VNeID cho dịch vụ công:

Đăng ký thủ tục hành chính: Người dân truy cập mục Dịch vụ công chọn thủ tục cần thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Xuất trình giấy tờ: Thay vì mang theo nhiều giấy tờ, người dân có thể sử dụng mã QR định danh trên ứng dụng để thay thế.

Tra cứu thông tin cá nhân: Vào mục Ví giấy tờ, chọn loại giấy tờ đã tích hợp để tra cứu.

Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ Tổng đài 1900.0368 để được hỗ trợ. Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.



