Bắt "ông trùm" trẻ tuổi, có trình độ công nghệ cao Phạm Duy Phú: Hé lộ loạt tin nhắn bất thường

Danh tính 7 đối tượng bị bắt cùng "ông trùm" 9X

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Phạm Duy Phú (SN 1992, trú tại Nghệ An), Nguyễn Huy Tiến (SN 1979, trú tại TP. Hà Nội), Nguyễn Phi Định (SN 1997, trú tại Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (sinh năm 1983, trú tại TP. Huế), Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, trú tại Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại TP. Hà Nội), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại Nam Định)

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" trong đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô “khủng”.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây này đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, thông tin này được đăng tải trên tờ Tiền phong.

Công an lấy lời khai đối tượng Mai Quốc Việt (Ảnh: Tiền phong).

Công an xác định, đối tượng cầm đầu Phạm Duy Phú còn khá trẻ tuổi và có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu thiết kế và in ấn.

Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo ảo để chốt đơn, thu thập thông tin khách hàng mà còn là người trực tiếp chỉ đạo quy trình sản xuất.

Phú cùng Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đã sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập tại Vinh làm "xưởng sản xuất" các loại phôi bằng, chứng chỉ, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt hàng qua mạng. Các giấy tờ giả được sản xuất với độ tinh vi gần như thật, tờ VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết.

Các loại giấy tờ giả được chuyển đến một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách, trước khi giao cho khách hàng.

Để tránh bị phát hiện, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các lô hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau. Mai Quốc Việt có nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.

Truy dấu vết "ông trùm" từ loạt tin nhắn bất thường trên không gian mạng

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng tội phạm công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an TP Huế, phát hiện hàng loạt mẩu tin nhắn có nội dung quảng cáo: "Chuyên làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc" và kèm theo đó là một tài khoản Zalo ảo để liên hệ.

Lần theo những tài khoản Zalo ảo, các trinh sát Phòng ANM tiếp tục phát hiện hàng loạt fanpage trên Facebook cũng đang chạy quảng cáo với nội dung tương tự, có thiết kế, giao diện chuyên nghiệp và bắt mắt để tiếp cận hàng triệu người dùng.

Mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trong một thế giới ảo được che chắn bởi vô số lớp vỏ bọc tinh vi. Đối tượng tư vấn không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài khoản ảo; thông tin khách hàng được yêu cầu gửi qua tin nhắn Zalo, Messenger và thanh toán chủ yếu qua hình thức nhận hàng trả tiền.

Xác định đây là đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô "khủng", Công an TP Huế xác lập chuyên án để đấu tranh. Để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất.

Đối tượng Phạm Duy Phú tái hiện lại cách thức, quá trình sản xuất giấy tờ giả (Ảnh: Tiền phong).

Các trinh sát kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, sàng lọc, phân tích hàng triệu dữ liệu điện tử. Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng.

Dũng được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Chính Dũng cũng chỉ là một mắt xích làm việc qua mạng và nhận tiền qua tài khoản, không hề biết kẻ thuê mình thực sự là ai.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn gồm 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là "cỗ máy" phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày, thông tin này được thuật lại trên báo Công an Đà Nẵng.

Hàng nghìn giấy phép lái xe giả được Phú và đồng phạm sản xuất (Ảnh: Nhà báo và Công luận).

Tờ Huế Ngày nay dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, việc truy vết chủ nhân của hệ thống này vô cùng gian nan. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi phạm chính là Phạm Duy Phú.

Mọi dấu vết từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh. Sau tầng tầng lớp lớp bức màn ảo được che đậy một cách tinh vi, cuối cùng dòng tiền đều chỉ về Phú. Chân dung "ông trùm" của đường dây tội phạm làm giấy tờ giả quy mô “khủng” dần lộ diện.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phạm Duy Phú và các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.