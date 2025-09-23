Phê chuẩn Quyết định bắt tạm giam Ngô Quang Hải

Ngày 22/9, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Ngô Quang Hải (48 tuổi, trú tại tổ 8, phường Hòa Bình) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Ngô Quang Hải bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu đồi Mường Tăng, thuộc địa phận xóm Quà, xã Mường Thàng (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Hiên (87 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hòa Bình) được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng và có dấu hiệu bị siết cổ. Đến 22 giờ 45 phút cùng ngày, con trai bà Hiên trình báo cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin báo, các trinh sát của Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Ngô Quang Hải, người trú cùng địa phương.

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt giữ sau gần một ngày lẩn trốn, thông tin ngày được thuật lại trên tờ Người lao động.

Ngô Quang Hải tại Cơ quan công an (Ảnh: CAND).

Theo An ninh TV, đối tượng và nạn nhân là hàng xóm, đối tượng Hải nghiện ma túy, vừa ở Trung tâm cai nghiện về. Thời điểm gây án, đối tượng Hải say rượu, chửi bới nạn nhân.