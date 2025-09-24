Tin mới nhất về cơn bão số 9: Từ đêm nay, những tỉnh nào bắt đầu mưa to đến rất to?

Mưa lớn tập trung ở những tỉnh nào?

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16h ngày 24/9, bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134 - 149km/h), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Cũng theo phân tích của cơ quan khí tượng, từ sáng nay, qua ma sát với địa hình tỉnh Quảng Đông cộng thêm không khí lạnh khô từ phía bắc xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ.

Vị trí và đường đi của bão số 9 vào chiều 24/9 (Ảnh: NCHMF).

Dự báo khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Khu vực từ Quảng Ninh-Hưng Yên là vùng khả năng cao vùng tâm bão sẽ đổ bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh-Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5–6, giật cấp 7–8.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 24/9 đến ngày 26/9. Lượng mưa phổ biến từ 100–250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm và cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Dự báo các tỉnh có mưa lớn gồm: Thái Nguyên, phía nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, phân bố mưa theo thời gian sẽ không đồng đều. Từ đêm nay các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu sẽ có mưa. Thủ đô Hà Nội thì từ khoảng trưa ngày mai mưa sẽ tăng dần.

Trong ngày 25/9, mưa lớn tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ngày 26-27/9, mưa xảy ra ở khu vực Phú Thọ, các địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Bão số 10 chuẩn bị hình thành

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện nay, ở khu vực phía đông của Phi-lip-pin vừa đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Ngày 27/9, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10.

Hiện tại, các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía bắc bộ hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc. Tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi)

Phía cơ quan khí tượng Việt Nam đưa ra nhận định, khả năng bão số 10 di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Theo quy luật khí hậu, giai đoạn hiện nay bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Tuy nhiên, khả năng bão mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.