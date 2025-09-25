92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 23/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, từ ngày 1/9 đến 15/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và lập danh sách 92 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát.

Phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 19 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, 5 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; đáng chú ý có tới 68 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người điều khiển phương tiện và sự an toàn của cộng đồng.

Các chủ phương tiện, lái xe có tên trong danh sách cần khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chấp hành tín hiệu đèn và các quy định của Luật Giao thông đường bộ.