HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Duy Anh |

Trong số các phương tiện vi phạm, có tới 68 phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Ngày 23/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, từ ngày 1/9 đến 15/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và lập danh sách 92 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua hệ thống camera giám sát.

92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Ảnh: Công an Đồng Nai).

 Trong đó, lực lượng chức năng ghi nhận 19 trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, 5 trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h; đáng chú ý có tới 68 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người điều khiển phương tiện và sự an toàn của cộng đồng.

Các chủ phương tiện, lái xe có tên trong danh sách cần khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chấp hành tín hiệu đèn và các quy định của Luật Giao thông đường bộ. 

92 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Danh sách 92 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trong nửa đầu tháng 9/2025 (Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai).

Bắt, khám xét nơi ở của "ông trùm" trẻ tuổi, có trình độ công nghệ cao Phạm Duy Phú

 

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

CSGT

vi phạm giao thông

chạy quá tốc độ

vượt đèn đỏ

Công an Đồng Nai

phạt nguội

camera giám sát

nghị định 168

Hay độc lạ

danh sách xe phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại