Khi nào Hà Nội chấm dứt mưa to đến rất to?

Duy Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to trong nhiều giờ tới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), mưa bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội từ chiều qua (28/9). 

Đến sáng nay (29/9), cùng với sự dịch chuyển tâm bão lên hướng bắc, mưa tại khu vực này gia tăng về cường độ, sức gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6.

Đến đầu giờ chiều, các cơn dông mạnh hơn, gây gió giật, người dân cần đặc biệt đề phòng. Vào chiều tối, mưa vẫn tiếp diễn nhưng cường độ có xu hướng giảm dần. Về đêm, mưa rào rải rác vẫn còn xảy ra, cục bộ có lúc mưa vừa đến to, kèm dông và gió giật.

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp nhận định, thời tiết mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to và dông trên địa bàn Hà Nội sẽ còn kéo dài cho đến chiều tối 30/9.

Tổng lượng mưa các nơi phổ biến như sau: Khu vực phía Bắc thành phố: phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Khu vực phía Tây, phía Nam và Trung tâm thành phố: phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Khi nào Hà Nội chấm dứt mưa to đến rất to?- Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập lụt trong chiều 29/9 (Ảnh: Tiền phong).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h hôm nay, khi sang Thượng Lào, cách biên giới Việt - Lào khoảng 50km, bão Bualoi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 6-7 (61 km/h).

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục theo hướng tây tây bắc và suy yếu thành vùng áp thấp. Như vậy thời gian bão trên đất liền khoảng 13 tiếng, lâu hơn dự báo ban đầu (6-8 tiếng).

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, bước đầu ghi nhận 12 người chết, 17 người mất tích.

"Ông trùm" trẻ tuổi Phạm Văn Công bị bắt, khám xét nơi ở trong sự ngỡ ngàng

 

