Xác định nguyên nhân ban đầu vụ Vũ Phương Nhung sát hại vợ và 2 người đàn ông khác

Liên quan đến vụ đâm tử vong 3 người ở Phú Thọ, tờ Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung (37 tuổi, ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Bước đầu cơ quan công an xác định do ghen tuông mù quáng, cho rằng vợ từng cặp bồ với anh Đạt và giờ đến anh Nghĩa, nên tối 26/9, Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.

Trao đổi với báo trên, một lãnh đạo UBND xã Liên Minh chohay, qua xác minh ban đầu, Nhung làm lao động tự do, còn vợ của Nhung làm tại một công ty ở Khu công nghiệp Phú Hà. Trước khi gây ra án mạng, Nhung chưa từng có tiền án, tiền sự.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai đối tượng Vũ Phương Nhung (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra vụ thảm án

Trước đó, Công an Phú Thọ cho biết, khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường Khu công nghiệp Phú Hà (thuộc phường Phong Châu), Vũ Phương Nhung dùng dao đâm vợ là chị Cao Thị Yến (30 tuổi, ở xã Liên Minh) và anh Nguyễn Văn Nghĩa (37 tuổi, ở xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) khiến 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Một số nhân chứng kể lại với tờ Vietnamnet, vào thời điểm xảy ra sự việc, một đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị người đàn ông điều khiển xe máy đuổi theo. Người này được xác định là Vũ Phương Nhung. Khi đuổi kịp, Nhung đã đạp ngã xe của đôi nam nữ rồi dùng dao sát hại anh Nghĩa.

Thấy anh Nghĩa bị tấn công, chị Yến bỏ chạy. Tuy nhiên, chị Yến bị Nhung đuổi kịp và đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhung rời khỏi hiện trường.

Khu vực Nhung dùng dao tấn công khiến 2 nạn nhân tử vong (Ảnh: Lao động).

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục đi xe máy đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (40 tuổi, đang tạm trú ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đạt, nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Cũng theo lời một nhân chứng kể lại với báo trên, thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đạt đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đạt nhận ra nhau rồi sau đó cùng đi ra phía ngoài cổng xóm trọ.

Chỉ vài phút sau, anh Đạt ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân xóm trọ rồi ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ nêu trên và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Đối tượng có thể đối diện với mức án cao nhất

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, ngày 29/9, trao đổi với tờ Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, hành vi của đối tượng vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, là hành vi giết người theo quy định tại Điều 124 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai người làm chứng, trích xuất dữ liệu điện tử và thực hiện các hoạt động tố tụng khác theo quy định pháp luật để xác định hành vi phạm tội, xác định lỗi của hung thủ và hậu quả mà hành vi phạm tội gây ra.

Theo thông tin ban đầu, hành vi của đối tượng này sẽ bị áp dụng nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, giết từ 2 người trở lên...

Bởi vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, đối tượng có thể phải chịu khung hình phạt cao nhất của tội giết người là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 1 Điều 123 Bộ Luật Hình sự).

Ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng gây án còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại dân sự đã gây ra cho nạn nhân.