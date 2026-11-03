Công an cảnh báo người bán hàng: Khách đưa màn hình này ra thì chưa được giao hàng

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, kẻ gian đã tạo được màn hình “giao dịch thành công” với số tiền, tên người nhận và thời gian tùy ý. Ảnh chụp, tin nhắn, thậm chí cả tiếng loa báo tiền đều có thể khiến người bán chủ quan, nếu không kiểm tra đúng một điều.

3 lần giao hàng, không nhận được đồng nào

Ngày 23/10/2026, Công an phường Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh, tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. (sinh năm 1987), chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Theo cơ quan công an, đối tượng T.H.H. (sinh năm 2004) tìm đến cửa hàng qua Facebook. Trong lúc nhân viên đóng gói hàng, H. dùng điện thoại truy cập một trang web để tạo ảnh chuyển khoản thành công với số tiền khớp hóa đơn.

Nhân viên tin rằng khách đã thanh toán nên giao hàng. Cũng bằng cách này, H. lấy mỹ phẩm 3 lần vào các ngày 03/10, 10/10 và 19/10/2026, tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng. H. đã thừa nhận hành vi, và vụ việc đang được xác minh, điều tra.

Ảnh minh họa: Khả Văn

Nhiều chiêu lừa đảo mà người bán hàng cần cảnh giác

Vụ việc ở Bắc Ninh không phải trường hợp cá biệt. Ngày 26/10/2026, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, cho biết đã phát hiện nhóm Facebook công khai “ATM BANKING NGÂN HÀNG” với khoảng 11.300 thành viên, nơi có người đăng bài hỏi mua “app ngân hàng fake”.

Các ứng dụng giả này mô phỏng giao diện, logo, phông chữ và màu sắc của ứng dụng ngân hàng thật. Người dùng có thể nhập số tiền, tên người nhận, số tài khoản và thời gian bất kỳ để tạo màn hình “giao dịch thành công”. Kẻ gian đóng vai người mua, xin mã QR hoặc số tài khoản của người bán, rồi đưa màn hình giả ra làm bằng chứng đã trả tiền.

Theo cơ quan công an, hành vi này có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, tùy tính chất và mức độ. Người biết rõ mà vẫn tạo lập hoặc cung cấp ứng dụng giả để hỗ trợ lừa đảo có thể bị xem xét với vai trò đồng phạm.

Bên cạnh đó, ngoài ảnh chụp màn hình, kẻ gian còn gửi tin nhắn giả dạng thông báo của ngân hàng để người bán tin rằng giao dịch đã hoàn tất. Ở mắt thường, nhiều ảnh và tin nhắn giả rất khó phân biệt với thật.

Ngay cả loa báo tiền cũng có thể bị lợi dụng. Cơ quan công an cảnh báo chiêu chuyển số tiền rất nhỏ, chẳng hạn 200 đồng cho hóa đơn 200.000 đồng. Người bán chỉ nghe loa báo có tiền về, không để ý số tiền, nên giao hàng.

Một chiêu khác là dán mã QR khác đè lên mã QR của cửa hàng. Khi đó, tiền của khách thật chuyển vào tài khoản của kẻ gian.

Ảnh minh họa

Người bán cần kiểm tra điều gì?

Nguyên tắc cơ quan công an nhấn mạnh là “chỉ giao hàng sau khi xác nhận tiền đã thực sự được ghi có vào tài khoản”. Nghĩa là người bán kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng của chính mình, không dựa vào điện thoại của khách. Cơ quan công an khuyến cáo người bán “không nên chỉ dựa vào ảnh chụp màn hình, thông báo chuyển khoản trên điện thoại của khách hàng”.

Trước hết, người bán nên bật thông báo biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng. Nhiều ngân hàng cung cấp tính năng này qua ứng dụng mà không thu phí như tin nhắn SMS. Khi có thông báo, cần đối chiếu số tiền nhận được với giá trị đơn hàng, không chỉ nhìn thấy có giao dịch là xong.

Với cửa hàng dùng loa báo tiền, cần nghe đủ số tiền loa đọc. Theo khuyến cáo của cơ quan công an, “loa báo tiền giúp giảm một số rủi ro nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra giao dịch”. Chủ cửa hàng cũng nên thường xuyên kiểm tra mã QR đặt tại quầy để phát hiện mã bị dán đè hoặc bị thay.

Với đơn hàng giá trị cao như đồ điện tử hay vàng bạc, người bán cần giữ bình tĩnh, không để lời hối thúc của khách chi phối. Chỉ giao hàng khi giao dịch đã hiện trong tài khoản của mình. Khi cần, có thể liên hệ ngân hàng để xác minh.

Nếu nghi ngờ bị lừa, người bán nên lưu lại hình ảnh camera, thông tin giao dịch, tin nhắn trao đổi với khách, rồi trình báo cơ quan công an gần nhất.