Mới đây, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Khương (sinh năm 1994) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an cảnh báo khẩn đến người dân, hộ kinh doanh thực hiện giao dịch chuyển khoản sau đây
Linh San |
Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn mua hàng với giá rẻ của người dân, hộ kinh doanh để dụ dỗ chuyển khoản.
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Theo Nhịp sống thị trườngnhịp Copy link
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