Công an cảnh báo khẩn đến người dân, hộ kinh doanh thực hiện giao dịch chuyển khoản sau đây

Mới đây, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Duy Khương (sinh năm 1994) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.