Con nói “vướng vướng ở quần”, không chịu ngồi xuống rồi bật khóc. Chỉ khi về nhà kiểm tra kỹ, gia đình mới phát hiện một chiếc dằm cắm sâu vào đùi. Câu chuyện một phụ huynh chia sẻ nhắc người lớn chú ý hơn đến những lời than và hành vi khác thường của trẻ.

Trong chia sẻ của mình, một phụ huynh kể con trai bị dằm gỗ từ ghế cắm vào người khi đùa với bạn ở lớp. Tuy nhiên, bé không dám báo cô giáo mà chịu đau suốt buổi chiều.

Gia đình phỏng đoán mặt ghế có thể chưa được mài nhẵn hoặc gỗ bị nứt, tách dằm khi thời tiết hanh khô. Trong lúc các con nô đùa, cơ thể cọ vào ghế khiến dằm đâm xuyên qua quần, cắm vào vùng đùi. Đây là nhận định của phụ huynh, nguyên nhân cụ thể cần được kiểm tra tại lớp.

Đến chiều, khi bố tới đón, bé nói có cảm giác “vướng vướng ở quần”. Người bố kiểm tra nhưng chưa phát hiện bất thường.

Ra xe, con không chịu ngồi mà muốn đứng phía trước. Khi bố yêu cầu ngồi phía sau để nhường chỗ cho bạn, bé bất ngờ khóc òa. Lúc ấy, gia đình vẫn chưa biết việc ngồi xuống khiến con đau.

Về nhà kiểm tra lại, bố mẹ mới phát hiện chiếc dằm đang cắm sâu vào đùi. Hỏi con, gia đình mới biết bé đã bị đau từ lúc ở trường.

Bé được đưa đến bác sĩ để xử lý. Hình ảnh phụ huynh chia sẻ cho thấy chiếc dằm dài, nhọn sau khi được lấy ra, đặt trên một miếng gạc.

“Người lớn mình còn thấy đau, thấy xót mà hắn chịu được cả buổi chiều”, phụ huynh bày tỏ.

Sau sự việc, gia đình đã nhờ giáo viên kiểm tra lại mặt bàn, mặt ghế trong lớp, đồng thời dặn trẻ phải mạnh dạn báo ngay khi bị đau hoặc gặp vấn đề để được giúp đỡ kịp thời.

Đừng xem nhẹ khi con có phản ứng khác thường

Điều đáng chú ý trong câu chuyện là bé đã có những biểu hiện cho thấy cơ thể đang khó chịu: nói vướng ở quần, tránh ngồi xuống rồi bật khóc khi được yêu cầu đổi chỗ.

Trẻ có thể chưa biết mô tả chính xác vị trí đau hay chuyện đã xảy ra. Những câu như “con thấy vướng”, “con không muốn ngồi”, “chỗ này khó chịu” vì thế cần được người lớn hỏi thêm.

Nếu con đột nhiên né một tư thế, đi đứng khác thường hoặc khóc khi vận động, bố mẹ nên bình tĩnh kiểm tra thay vì lập tức kết luận con bướng bỉnh. Có thể hỏi những câu cụ thể: “Con ngồi xuống thì đau ở đâu?”, “Lúc ở lớp có chuyện gì xảy ra?”, “Con chỉ cho bố mẹ chỗ khó chịu nhé”.

Trong trường hợp này, người bố đã kiểm tra khi con lên tiếng nhưng chưa nhìn thấy chiếc dằm. Điều đó cũng nhắc phụ huynh rằng một lần kiểm tra chưa phát hiện bất thường không có nghĩa là có thể bỏ qua, nhất là khi con vẫn tiếp tục than khó chịu.

Dạy con cách nhờ giúp đỡ, không chỉ dặn “phải nói”

Việc bé không dám báo cô là chi tiết khiến người lớn cần lưu tâm. Tuy nhiên, chia sẻ chưa làm rõ vì sao con ngại lên tiếng, nên không thể mặc định bé sợ giáo viên hay từng bị trách mắng.

Bố mẹ có thể chọn lúc con bình tĩnh để hỏi: “Lúc đó điều gì khiến con không dám nói với cô?”. Hãy để trẻ kể trước khi đưa ra lời nhắc nhở.

Thay vì chỉ nói “sau này có chuyện phải báo ngay”, phụ huynh nên tập cùng con những câu đơn giản:

“Cô ơi, con bị đau, cô giúp con với.” “Con bị dằm đâm vào người, con không ngồi được.” “Con chưa biết bị làm sao nhưng chỗ này đau.”

Trẻ cũng cần được hiểu rằng dù bị đau trong lúc nô đùa, con vẫn phải báo người lớn. Chuyện nhắc nhở hành vi có thể giải quyết sau; trước hết, con cần được kiểm tra và chăm sóc.

Khi trẻ chịu kể, một câu “May quá con đã nói, để bố mẹ giúp con” sẽ giúp con yên tâm hơn lời trách “Sao con cứ giấu?”.

Kiểm tra bàn ghế và xử lý đúng khi phát hiện dằm

Bàn ghế gỗ cần được kiểm tra định kỳ, chú ý những chỗ nứt, bong, cạnh sắc hoặc có dằm. Nếu phát hiện hư hỏng, cần ngừng sử dụng vị trí đó và sửa chữa, thay thế phù hợp. Phụ huynh có thể phối hợp với giáo viên phản ánh nguy cơ cụ thể, để việc kiểm tra được thực hiện sớm.

Với dằm cắm sâu hoặc gây đau nhiều, bố mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế, tránh tự dùng kim đào, khoét hay cố kéo dị vật ra. Mayo Clinic khuyến cáo cần được hỗ trợ y tế sớm khi dị vật nằm sâu trong da hoặc cơ, hoặc gây đau nhiều; tự lấy ra có thể làm tổn thương thêm.

Câu chuyện này nhắc bố mẹ chú ý cả sự an toàn của đồ dùng lẫn cách lắng nghe con. Một lời than chưa rõ ràng, một lần không chịu ngồi xuống cũng có thể là lúc trẻ đang cố báo rằng mình cần giúp đỡ. Và điều trẻ cần được ghi nhớ là: khi bị đau, con có quyền lên tiếng ngay, không phải cố chịu để tránh làm phiền người lớn.