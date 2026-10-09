3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Sáu, 9/10/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Sáu, 9/10 sẽ mang đến may mắn, thành công và tiền bạc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Sáu, 9/10/2026, tức ngày 29 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Sa Trung Thổ mang ý nghĩa là đất trong cát, đại diện cho tính chất bao dung, điềm tĩnh nhưng cũng đầy kiên định. Đặc trưng của nạp âm này là sự pha trộn giữa đất và cát nên bản chất có phần biến động nhẹ, cần sự kiên trì tích lũy lâu dài mới có thể phát triển vững bền.

Trong ngày này, những công việc liên quan đến việc xây dựng nền móng, lập kế hoạch dài hạn hoặc củng cố nội lực sẽ nhận được nhiều năng lượng hỗ trợ tốt lành. Tuy nhiên, do tính chất đất cát có phần lỏng lẻo và dễ bị phân tán, bạn cần giữ vững lập trường và tránh tâm lý dao động trước các tác động từ bên ngoài để bảo toàn tài lộc.

Tử vi học có nói, nhờ vào cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, dưới đây là 3 con giáp sẽ nhận dòng chảy tài lộc vô cùng hanh thông và mạnh mẽ trong ngày Bính Thìn, chốt lại tháng Đinh Dậu trong sự đủ đầy, viên mãn.

Con giáp tuổi Tý: Tam Hợp nâng đỡ - Bứt phá tài chính

Được cục diện Tam Hợp nâng đỡ toàn diện, người tuổi Tý sẽ là con giáp đón nhận một ngày thứ Sáu, cũng là ngày cuối cùng của tháng 8 âm - tháng Đinh Dậu tràn ngập cát khí với những cơ hội bứt phá tài chính rõ rệt. Thần Tài ghé thăm giúp con giáp này giải quyết triệt để các vướng mắc về tiền bạc hay dòng vốn đóng băng từ giai đoạn trước.

(Ảnh minh họa)

Những người làm ăn kinh doanh gặp thời đổi vận khi hàng hóa lưu thông trôi chảy và khách hàng lớn chủ động tìm đến đặt vấn đề hợp tác. Nếu bạn đang có ý định mở rộng quy mô buôn bán hoặc lấn sân sang một lĩnh vực đầu tư mới thì đây là thời điểm đại cát để xuống tiền. Nguồn thu nhập chính ổn định cộng thêm các khoản thu phụ tăng tiến giúp số dư tài khoản của bạn nhảy số liên tục.

Đối với người làm công ăn lương, sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao giúp bạn dễ dàng nhận được phần thưởng nóng hoặc đề xuất tăng lương từ cấp trên. Việc chi tiêu trong ngày diễn ra vô cùng thoải mái mà bạn không cần phải đắn đo hay thắt lưng buộc bụng quá nhiều. Tuổi Tý cũng có duyên đón nhận những khoản tiền bất ngờ như được người thân tặng quà hoặc trúng thưởng từ các chương trình may mắn. Nhìn chung đây là một ngày viên mãn giúp con giáp này tích lũy được một nền tảng tài chính vững chắc và tạo đà tâm lý cực tốt cho giai đoạn tới.

Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp hỗ trợ - Tài lộc dồi dào

Mối quan hệ Tam Hợp giữa địa chi ngày và con giáp mang lại cho người tuổi Thân một ngày làm việc hanh thông với nguồn tài lộc dồi dào ngoài mong đợi. Khả năng tư duy nhạy bén thời cuộc giúp con giáp này phát hiện ra những mối đầu tư sinh lời nhanh chóng mà người khác vô tình bỏ qua.

(Ảnh minh họa)

Người làm chủ doanh nghiệp hay buôn bán tự do đón nhận lượng khách hàng tăng vọt giúp doanh thu trong ngày bùng nổ mạnh mẽ. Quý nhân xuất hiện kịp thời không chỉ vạch đường chỉ lối cho các dự án mới mà còn hỗ trợ bạn thu hồi các khoản nợ khó đòi bấy lâu. Sự quyết đoán và chủ động giúp tuổi Thân nắm bắt dòng tiền chảy vào túi một cách nhanh chóng và trọn vẹn nhất.

Có thể nói, công việc tiến triển thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao giúp cán cân tài chính của con giáp này vô cùng vững vàng. Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ xa xỉ đã ao ước từ lâu mà không sợ gây thâm hụt ngân sách chung. Việc mua sắm hay đầu tư cho các mối quan hệ xã giao chất lượng trong ngày này đều mang lại hiệu quả và giá trị lâu dài. Con giáp tuổi Thân sẽ khép lại ngày thứ Sáu với một tâm thế vô cùng mãn nguyện cùng một chiếc ví rủng rỉnh tiền bạc.

Con giáp tuổi Dậu: Lục Hợp soi rọi - Vận trình rực rỡ

Nhờ cục diện Lục Hợp Thìn - Dậu trợ mệnh, người tuổi Dậu đón chào ngày mới với vận trình tài lộc rực rỡ và liên tiếp nhận tin vui gõ cửa. Cát tinh cao chiếu giúp các quyết định liên quan đến tiền bạc của con giáp này trong ngày hôm nay đạt độ chính xác và hiệu quả rất cao.

(Ảnh minh họa)

Người làm công ăn lương liên tục ghi điểm trong mắt cấp trên nhờ những ý tưởng sáng tạo độc đáo giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế của bạn diễn ra suôn sẻ và mang lại lợi nhuận lớn. Đối với những ai đang kinh doanh, việc nhanh nhạy bắt kịp xu hướng thị trường giúp bạn gia tăng thị phần và vượt mặt các đối thủ cạnh tranh.

Dòng tiền đổ về túi dồi dào giúp tuổi Dậu thoải mái trang trải cho các nhu cầu cá nhân và gia đình mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Con giáp này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn biết cách quản lý chi tiêu rất khoa học giúp tiền đẻ ra tiền một cách an toàn. Bạn cũng có duyên nhận được lộc ăn uống hoặc quà cáp có giá trị từ những người bạn phương xa ghé thăm. Kho tàng tài lộc hanh thông chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ của tuổi Dậu suốt thời gian qua.

* Lưu ý chung:

Đối với 3 con giáp tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Dậu trong ngày Bính Thìn, dù đón nhận nhiều may mắn nhưng các bạn vẫn cần giữ sự thận trọng trong các quyết định tài chính lớn. Do Thủy khí và Thổ khí trong ngày có sự chuyển dịch khá nhanh, việc kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết sẽ giúp bạn phòng tránh được những rắc rối pháp lý phát sinh.

Bản mệnh cũng nên kiềm chế cái tôi cá nhân, chú ý lắng nghe ý kiến từ đồng nghiệp xung quanh để giữ gìn mối quan hệ xã giao tốt đẹp nơi công sở. Hãy cố gắng phân bổ thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nhằm giữ gìn sức khỏe ổn định trước áp lực công việc dồn dập cuối tuần. Cuối cùng, việc chi tiêu có kế hoạch và tuyệt đối không đầu tư theo tâm lý đám đông sẽ là chìa khóa vàng giúp 3 con giáp bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm



