Con nuôi Ngọc Sơn khẳng định sống chính nghĩa, nói về phân chia tài sản

"Mẹ tôi thương đồng đều các con nhưng tài sản nào của ai làm ra thì chia về cho người đó. Tôi không dám nói nhiều về gia đình tôi" – Quách Tuấn Du nói.

Vừa qua, tại một buổi gặp gỡ, ca sĩ Quách Tuấn Du con nuôi danh ca Ngọc Sơn đã chia sẻ về việc tổ chức liveshow tại Đà Lạt với Hồng Loan con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh.

Quách Tuấn Du

Anh chia sẻ: "Nói thật, tiền thu lại từ liveshow không đủ với số tiền bỏ ra đâu nhưng đây là tình thương, tình thân của chúng tôi dành cho mọi người đã đồng hành với chúng tôi.

Đây là chương trình để anh em chúng tôi có dịp lên Đà Lạt ngồi lại hát hò, trò chuyện cùng nhau. Bình thường chúng ta gặp nhau chỉ nói chuyện được vài ba câu nhưng lên Đà Lạt có thể như một chuyến đi vui cùng nhau.

Đó cũng là cơ hội để mọi người gần gũi, hiểu anh em chúng tôi hơn. Đôi khi mọi người cứ rôm rả, nói xối xả trên mạng là do mọi người chưa tiếp cận được chúng tôi, chưa thấy ngoài đời chúng tôi rất dễ thương.

Mọi người ghét chúng tôi là vì tư tưởng của mọi người đang theo một ai đó, bị họ kích động rồi bị dẫn dắt theo họ thôi. Còn nói thật, nếu chúng tôi không sống tốt thì làm sao có những người bạn bè luôn hết mình ủng hộ chúng tôi như vậy. Tôi sống là sống thật, sống chính nghĩa, có sao nói vậy.

Những gì tôi làm đều có minh chứng hết, không bao giờ nói bóng gió, xiên xỏ gì ai".

Tiếp đó, Quách Tuấn Du chia sẻ về ca khúc gây xôn xao mạng xã hội của mình là bài Đừng vì tiền: "Các ca khúc của tôi đều được sự đồng ý từ các câu chuyện có thật thì tôi mới hát ra và tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Bài Đừng vì tiền do đích thân tôi viết và hát. Đó là câu chuyện của chính tôi và gia đình tôi chứ không nói về gia đình ai hết. Gia đình tôi có 5 anh chị em, mẹ tôi cũng đã lớn tuổi.

Mẹ tôi thương đồng đều các con nhưng tài sản nào của ai làm ra thì chia về cho người đó. Tôi không dám nói nhiều về gia đình tôi. Tôi chỉ muốn dùng một bài hát để nhắn gửi anh em trong nhà sống hòa thuận hơn và biết đâu là nguồn gốc tài sản và của ai thì người đó nhận, không tranh giành, đấu đá nhau".

Được biết, nội dung ca khúc mang tính triết lý đời thường, nhắc nhở về giá trị nhân văn, đạo đức và sự trân trọng tình thân thay vì mải mê tranh giành vật chất.