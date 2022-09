Còn hơn 1 triệu ca COVID-19 chưa khỏi bệnh

Bệnh viện điều trị COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Điều này cho thấy thống kê số ca mắc COVID-19 mới chưa được ghi nhận đầy đủ như thực tế, khiến người ta băn khoăn: bệnh nhân ở đâu mà nhiều vậy?

Theo Bộ Y tế, đến ngày 31-8 Việt Nam có trên 11.408.950 ca mắc COVID-19 tính từ đầu vụ dịch, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 31-8 là hơn 13.000 ca, tổng số ca điều trị khỏi đến nay là hơn 10.170.000 ca, số ca tử vong là 43.117 ca. Số liệu này do sở y tế các tỉnh thành báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

Như vậy, tính đến nay theo thống kê vẫn còn hơn 1.195.500 ca bệnh COVID-19 chưa khỏi. Trong khi đó, nhiều tháng gần đây số ca bệnh cao nhất cả nước là hơn 3.000 ca/ngày, số ca khỏi bệnh liên tục công bố từ 5.000 đến 13.000 ca/ngày.

Đơn cử, tại tỉnh Lạng Sơn, mặc dù ca nhiễm trong 1 tháng gần đây chỉ dao động quanh con số 70 ca/ngày, mỗi ngày ca công bố khỏi bệnh ở mức 30 ca. Tuy nhiên, tính đến ngày 31-8 vẫn còn hơn 500 người bệnh COVID-19 đang điều trị.

Chênh lệch thời gian dài, vì sao?

Số liệu giữa ca mắc, ca khỏi bệnh và tổng số ca đang điều trị COVID-19 chênh lệch lớn suốt thời gian dài. Vậy số liệu thống kê có đang phản ảnh đúng tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay?

Lý giải về số liệu chênh lệch nhiều giữa ca mắc và ca khỏi bệnh được công bố hằng ngày, đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Số ca mắc mới của tỉnh hiện thấp, tuy nhiên hiện nay theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ca mắc công bố khỏi bệnh phải điều trị hết 7 ngày.

Vì vậy, con số cộng dồn qua các ngày dẫn đến số ca đang điều trị vẫn cao. Bên cạnh đó, đây là số liệu của các cơ sở y tế gửi về, chúng tôi sẽ đôn đốc các đơn vị rà soát và cập nhật để đúng số liệu, phục vụ cho công tác dự phòng".

Trả lời Tuổi Trẻ Online về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết: "Số ca được công bố khỏi bệnh do các cơ sở y tế các tỉnh, thành phố gửi về là chính xác".

Tuy nhiên, về số ca mắc COVD-19 công bố hằng ngày hiện nay, ông Khoa nhận định là chưa chính xác.

"Hiện nay, sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều người dân nhiễm COVID-19 nhưng không xét nghiệm, không khai báo, vì vậy số ca mắc COVID-19 công bố hằng ngày thấp hơn so với thực tế.

Về số ca công bố khỏi bệnh "chênh lệch" hơn so với số ca nhiễm công bố hằng ngày là do các tỉnh, thành phố rà soát, bổ sung. Vì số liệu các đơn vị báo cáo cộng dồn dẫn đến con số lớn hơn, chứ không sai", ông Khoa cho hay.

Cũng chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Lương Tâm, cục phó Cục Y tế dự phòng, cho biết số liệu thống kê COVID-19 hiện nay có sự phối hợp giữa các tỉnh thành, Cục Khám chữa bệnh và Cục Y tế dự phòng.

"Hiện cục đang yêu cầu các đơn vị rà soát lại các số liệu này. Đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành phố cập nhật số liệu thường xuyên lên hệ thống", ông Tâm cho hay.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực y tế dự phòng, việc số liệu thống kê ca nhiễm, ca khỏi bệnh COVID-19 khó tránh được sai sót. "Từ khi Việt Nam có số ca mắc COVID-19 tăng cao hay hiện nay số ca mắc thấp hơn, trong việc điều tra, thu thập dữ liệu khó có thể có con số chính xác.

Việc sai sót có nhiều yếu tố, thứ nhất do người dân không khai báo, không xét nghiệm. Thứ hai do hệ thống cơ sở y tế quá tải, khó khăn trong thu thập dữ liệu dân cư. Bên cạnh đó, còn do nhiều yếu tố như di biến dân cư…

Tuy nhiên, số liệu thống kê COVID-19 vẫn giúp các nhà nghiên cứu dịch tễ dự đoán được tình hình dịch bệnh. Sau một thời gian theo dõi số ca nhiễm thống kê được, các nhà nghiên cứu sẽ tính toán được "tỉ lệ sai số" trong báo cáo. Khi có những biến động bất thường, dựa vào đó có thể đưa ra những biện pháp phòng, chống dịch kịp thời", vị này cho hay.