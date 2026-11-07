Con gái NSƯT Vũ Dậu SN 1983: "Không phải tôi đi ngược lại"

"Những điều ấy vẫn quan trọng" – Khánh Linh chia sẻ.

Mới đây, con gái NSƯT Vũ Dậu là ca sĩ Khánh Linh đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, cảm xúc âm nhạc của mình.



Cô tâm sự: "Có một thời gian dài, tôi luôn nghĩ rằng người nghệ sĩ phải không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ. Phải thử nghiệm, phải vượt qua giới hạn của bản thân, phải tạo ra những dấu ấn khác biệt để không lặp lại chính mình.

Ca sĩ Khánh Linh

Những điều ấy vẫn quan trọng. Nhưng càng trưởng thành trong nghề, tôi càng nhận ra có một câu hỏi khác đáng để suy ngẫm hơn: Mình thực sự muốn nói điều gì bằng âm nhạc?

Không phải mình có thể hát được những gì, xử lý được những gì hay làm được những gì với một bản phối. Mà sau tất cả những điều ấy, điều gì sẽ còn lại trong lòng người nghe?

Tôi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những giai điệu có sức sống lâu bền, những bản nhạc không nhất thiết phải gây ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên, nhưng càng nghe càng mở ra nhiều tầng cảm xúc.

Có những âm thanh khiến người ta ngạc nhiên. Cũng có những giai điệu khiến người ta muốn quay lại, hết lần này đến lần khác, như trở về một nơi thân thuộc.

Tôi nghĩ, đó là hai vẻ đẹp khác nhau của âm nhạc.

Và ở thời điểm này, tôi muốn dành nhiều hơn sự chú ý cho vẻ đẹp thứ hai.

Khánh Linh và mẹ

Không phải tôi đi ngược lại những đổi thay của thời đại, mà để tìm một điểm tựa bên trong những đổi thay ấy. Một nơi mà cảm xúc vẫn là lý do đầu tiên khiến con người tìm đến âm nhạc.

Có lẽ, khi không còn quá bận tâm đến việc phải chinh phục điều gì, người nghệ sĩ mới có thêm tự do để lắng nghe điều mình thực sự yêu. Và tôi đang học cách lắng nghe như thế".

Ca sĩ Khánh Linh (sinh năm 1983) là con gái của NSƯT Vũ Dậu và là em gái cố nhạc sĩ Ngọc Châu. Được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật giàu truyền thống, cô sở hữu giọng hát nữ cao (Soprano) trong trẻo, mượt mà cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản. Tên tuổi của cô bắt đầu ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua bài hát "Cô Tấm ngày nay" (nhạc phim Chuyện nhà Mộc) và sau đó đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai 2003.

Với tiếng hát bay bổng đầy cảm xúc, Khánh Linh được công chúng và giới chuyên môn ưu ái dành tặng danh xưng "Họa mi hót trong mưa". Xuyên suốt sự nghiệp, cô liên tục khẳng định cá tính âm nhạc độc đáo qua nhiều album chất lượng như Ban mai xanh, Ngài, hay Khanh Linh's Journey.