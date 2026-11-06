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Nữ NSND, tiến sĩ SN 1945: "Có những tháng ngày sức khỏe buộc tôi phải dừng lại"

Tùng Ninh
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"Tôi bật cười" – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Mới đây, NSND, tiến sĩ Bạch Tuyết đã chia sẻ về quan điểm sống của mình ở tuổi 81. Bà tâm sự: "Có người hỏi Bạch Tuyết: "Ngoài 80 tuổi rồi, sao cô vẫn còn ham làm việc? Không muốn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già?".

Bạch Tuyết chia sẻ bí quyết sống vui khỏe ở tuổi 81 và hành trình yêu nghệ thuật - Ảnh 1.

NSND Bạch Tuyết

Tôi bật cười: "Ủa, ai nói làm việc là khổ, còn nghỉ ngơi mới là sướng?". Với tôi, mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn đủ sức khỏe để làm điều yêu thích, còn háo hức học một điều mới, còn có người để thương và có việc để làm. Đó đã là một niềm hạnh phúc!

Đi qua hơn 80 năm cuộc đời, tôi nhận ra: Có tiền chưa chắc mua được sức khỏe. Có danh tiếng chưa chắc tìm được niềm vui.

Tôi đã từng trải qua những tháng ngày sức khỏe buộc tôi phải dừng lại. Để rồi hiểu rằng, được đi lại bình thường, ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc yên lành cũng là những điều vô cùng quý giá.

Bây giờ, tôi vẫn thích làm việc, vẫn muốn sáng tạo và đóng góp cho nghệ thuật. Không phải vì tôi không biết mệt. Cũng chẳng phải vì còn điều gì cần chứng minh. Mà đơn giản, tôi được làm điều có ích khiến tôi vui.

Tôi không nghĩ tuổi già là lúc phải ngừng ước mơ. Chỉ là mình cần biết lắng nghe cơ thể, làm việc vừa sức và trân trọng từng ngày đang có.

Tất nhiên, tôi cũng có những ngày mệt mỏi, những chuyện buồn lòng. Nhưng tôi không muốn vì một ngày không vui mà đánh mất tình yêu cuộc sống.

Bạch Tuyết chia sẻ bí quyết sống vui khỏe ở tuổi 81 và hành trình yêu nghệ thuật - Ảnh 2.

Các bạn thân mến!

Đừng đợi đến khi mất sức khỏe mới biết thương mình. Cũng đừng đợi đến khi có đủ mọi thứ mới cho phép bản thân được vui.

Sức khỏe giúp chúng ta tiếp tục hành trình. Sự vui vẻ khiến hành trình ấy đáng sống.

Ở tuổi nào cũng vậy, còn khỏe để làm điều mình thương, còn vui để trao cho nhau một nụ cười đã là một gia tài đáng quý.

Bạch Tuyết thường chúc mọi người luôn vui khỏe, bình an và tìm thấy niềm vui trong chính cuộc sống của mình!".

Chia sẻ của NSND Bạch Tuyết nhận được nhiều ủng hộ, khen ngợi từ khán giả và các đồng nghiệp.

NSND Bạch Tuyết là một trong số ít nghệ sĩ dù đã ở tuổi ngoài 80 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và linh hoạt. Bà thường xuyên tham gia các talkshow, buổi thuyết trình để chia sẻ về kinh nghiệm, triết lý sống với cái nhìn đầy học thức, uyên bác.

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