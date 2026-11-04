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Nữ NSƯT SN 1970 về nước: "Tôi cứ lên máy bay là ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật"

Tùng Ninh
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"Tôi cứ đi đi về về liên tục, nhưng vẫn đầy đủ sức khỏe, năng lượng làm việc nhờ tình yêu thương của mọi người" – Ngọc Huyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã ra sân bay để bắt chuyến bay về Việt Nam. Được biết, Ngọc Huyền vừa từ Việt Nam bay qua Mỹ ngay sau khi kết thúc live show của NSƯT Kim Tử Long, nhưng được 5 ngày cô lại bay về Việt Nam.

Ngọc Huyền trở về Việt Nam với tâm tình từ thiện và niềm yêu thương - Ảnh 1.

Ngọc Huyền và mẹ

Như thường lệ, mẹ ruột và ông xã Ngọc Huyền tiễn cô ra tận sân bay. Cô nói: "Tôi vừa về Mỹ được đúng 5 ngày thì hôm nay lại bay về Việt Nam. Tôi về để kịp đi từ thiện cùng các sư ở chùa.

Lần nào tôi về Việt Nam, cô Kim của tôi cũng tới cho tiền để tôi cầm về làm từ thiện. Tôi phải cảm ơn cô rất nhiều vì luôn đồng hành cùng tôi trong các chuyến từ thiện. Lúc tôi làm giám khảo chương trình Tài tử miệt vườn của Khương Dừa, cô Kim cho rất nhiều tiền để hỗ trợ ban nhạc khiếm thị.

Đợt này tôi về để đi một chuyến từ thiện, xây cầu rồi làm giám khảo cho chương trình Ngôi sao miệt vườn của Khương Dừa. Xong là tôi lại bay về Mỹ để đi hát một show từ thiện cho chùa.

Tôi cứ đi đi về về liên tục, nhưng vẫn đầy đủ sức khỏe, năng lượng làm việc nhờ tình yêu thương của mọi người.

Ngọc Huyền trở về Việt Nam với tâm tình từ thiện và niềm yêu thương - Ảnh 2.

Ngọc Huyền và ông xã

Đợt này tôi về nước cũng mang theo 3 vali, một vali là đồ từ thiện. Tôi về nước đúng 1 tuần rồi lại về Mỹ. Tôi cứ lên máy bay là ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật.

Đáng lẽ tôi ngồi hạng thương gia cũng được, nhưng thôi tôi ngồi hạng phổ thông, để tiền đó làm từ thiện. Đi nhiều tôi cũng nhớ mẹ lắm. Về nước là tôi đi xuống Cà Mau luôn rồi đi Bạc Liêu, Sóc Trăng".

Nói rồi, Ngọc Huyền ôm hôn ông xã đầy tình cảm ở sân bay và dặn dò: "Cảm ơn ông xã. Ông xã ở nhà trông nom hai con và bố mẹ giùm em. Bà ngoại nhớ nhắc ông ngoại uống thuốc, ăn uống đầy đủ".

Ông xã Ngọc Huyền thốt lên: "Lại đi nữa, đi nhanh về nhanh!".

Ngọc Huyền hiện khá đắt show khắp trong và ngoài nước. Ngoài đi diễn, ca hát, cô cũng kinh doanh nhiều mặt hàng thực phẩm và mở cả một quán trà sữa của riêng mình.

Nữ nghệ sĩ tích cực đi từ thiện và tham gia các hoạt động xã hội. Thời gian này, cô bay đi bay lại liên tục để làm việc.

Nam nghệ sĩ SN 1965 sống ở Mỹ, nhắn nhủ vợ hay ghen
Tags

Ngọc Huyền

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Bạc Liêu

Sóc Trăng

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