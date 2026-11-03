Hoa hậu Bolero SN 1970: "Tôi nổi điên hơn nữa, book vé máy bay đi chơi một mình"

"Tôi yêu rất đằm, giận không nói, không cãi nhau, không to tiếng, chuyện ai nấy làm..." – Như Quỳnh nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Như Quỳnh đã tiết lộ về mối tình đơn phương thời trẻ và những biến cố trong tình trường. Cô nói: "Hồi còn trẻ tôi đã từng yêu nhưng là yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thì dĩ nhiên tôi đau khổ chứ.

Nguyên Khang

Lúc nào tôi cũng mong muốn được gặp người đó. Chỉ cần tôi nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của người đó là tôi thấy vui dù người ta không hề cười với tôi mà đang cười với người khác. Vì tôi thích người đó quá nên cứ bị như vậy, tự tưởng tượng nụ cười của người ta dành cho mình.

Nhưng sau này khi trưởng thành rồi, đã trải qua biết bao biến cố, kinh nghiệm tình trường thì chuyện yêu đương cũng khác.

Tôi yêu rất đằm, giận không nói, không cãi nhau, không to tiếng, chuyện ai nấy làm, không liên quan đến nhau, tôi chỉ im lặng. Còn lúc tôi nổi điên hơn nữa, tôi lẳng lặng book vé máy bay đi chơi một mình, tắt hết máy, không thèm cãi nhau".

Tiếp đó, Như Quỳnh nói về chuyện giận dỗi đàn em Nguyên Khang: "Không nói về chuyện tình yêu nữa, chỉ nói về chuyện bạn bè thôi thì mới hôm qua xong, tôi giận Nguyên Khang lắm, rất giận.

Tôi biết là Nguyên Khang rất bận nên cố dành thời gian cho Nguyên Khang. 9 giờ tối hôm qua tôi vừa chụp hình xong đang rất mệt, khan tiếng tới mức giọng như đàn ông, mệt lả đi.

Nhưng vì Nguyên Khang nhắn tin rằng: "Chị ơi, em vẫn đang đợi chị thu âm". Thế là tôi phải chạy ba chân bốn cẳng về phòng thu, ráng thu âm cho xong bài hát để gửi Nguyên Khang, thu cực khổ dễ sợ.

Ai ngờ đâu tôi thu xong gửi bản thu cho Nguyên Khang thì không thấy trả lời. Tôi tức giận lắm".

Nguyên Khang phải vội lên tiếng xin lỗi: "Tôi phải xin lỗi chị Như Quỳnh vì tôi chỉ có hai chân, hai tay, một cái đầu và một con mắt và đang phải xử lý công việc của quá nhiều người.

Lúc chị Như Quỳnh đang nhắn tin là tôi đang đứng trên sân khấu nên không thể trả lời được. Tôi vừa xuống sân khấu là trả lời liền. Tôi mới nhận ra người phụ nữ trưởng thành mà nhắn tin sau 3 tiếng không thấy trả lời thường giận luôn".

Ca sĩ Như Quỳnh (tên thật Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970 tại Huế) là một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình, Bolero hải ngoại. Cô được đông đảo khán giả biết đến từ đầu thập niên 1990 qua những ca khúc như Người tình mùa đông, Duyên phận, Vùng lá me bay.

Bên cạnh giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Như Quỳnh còn gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng, đậm nét Á Đông. Cô được khán giả và đồng nghiệp ưu ái gọi bằng biệt danh "Hoa hậu Bolero", gắn liền với hình ảnh và sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ.