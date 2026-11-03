"Tôi thấy vui quá vì nhiều khi mua cái túi hiệu cũng không vui bằng mua được hộp trái cây ngon cho mẹ ăn" – Lý Nhã Kỳ nói.

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ món quà cô mua cho mẹ từ Singapore. Lý Nhã Kỳ khoe với khán giả một chiếc hộp giấy rất đẹp và sang trọng. Bên trong chỉ vỏn vẹn 9 quả vải to được xếp ngay ngắn.

Cô nói: "Nói ra thì không ai tin nhưng loại quả tôi mua được từ Singapore đem về chính là trái vải của Nhật. Giá của hộp vải Nhật này là 198 đô Sing, tính ra là khoảng 4 triệu đồng.

Trong hộp chỉ có đúng 9 trái vải, vậy là khoảng 500 ngàn đồng một trái. Tôi cũng không hiểu sao họ có thể bán một trái vải với giá 500 ngàn đồng.

Tôi mua tặng cho mẹ tôi ăn thử xem như thế nào chứ bản thân tôi thì chỉ thích ăn vải Việt Nam thôi. Mọi người coi, trái vải này rất bự. Tôi đang cầm trên tay quả trứng gà để so sánh và thấy trái vải này còn to hơn cả quả trứng gà. Tôi thấy 500 ngàn đồng cũng hợp lý vì thực ra nó rất to.

Tôi muốn bóc ra để xem bên trong có gì mà tới 500 ngàn một trái nhưng thôi, tôi phải đem lên cúng bố rồi đợi mẹ ăn xem sao".

Nữ nghệ sĩ không giấu được sự vui sướng khi mua được món quà ý nghĩa: "Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi trong chuyến đi Singapore lần này mua được hộp vải này tặng mẹ và cúng bố tôi. Tôi không mua được nhiều vì lúc tôi tới chỉ còn hộp vải duy nhất này thôi.



Tôi cúng bố xong sẽ mời mẹ ăn. Tôi thấy vui quá vì nhiều khi mua cái túi hiệu cũng không vui bằng mua được hộp trái cây ngon cho mẹ ăn. Thay vì đập hộp đồ hiệu thì tôi đập hộp vải".

Lý Nhã Kỳ là một trong những nữ doanh nhân, diễn viên giàu có và thành đạt bậc nhất Vbiz, sở hữu nhiều bất động sản đắt giá cùng bộ sưu tập kim cương xa xỉ.

Không chỉ có sự nghiệp thành công rực rỡ, cô còn là người con vô cùng hiếu thảo. Sau khi cha qua đời, cô tận tụy chăm sóc mẹ, từng xây tặng bà căn dinh thự sang trọng rộng hàng nghìn mét vuông tại Bà Rịa - Vũng Tàu cùng khu phủ thờ họ Trần nguy nga. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, cô luôn dành thời gian kề cận, chu toàn mọi điều để mang lại cuộc sống an yên, hạnh phúc nhất cho mẹ.