Nữ vũ công SN 1982 lấy chồng là học trò kém 11 tuổi: "Tôi muốn làm chủ cuộc đời"

"Tôi muốn được yêu thương, được chiều chuộng" - Khánh Thi nói.

Mới đây, Khánh Thi đã chia sẻ về quan điểm sống, hạnh phúc hôn nhân gia đình, tình yêu của mình ở tuổi 44. Cô tâm sự: "Phụ nữ cần nhất là hiểu mình muốn gì.

Tôi muốn được yêu thương, được chiều chuộng, được có một người để tựa vào những lúc mệt. Nhưng tôi cũng muốn làm chủ cuộc đời mình, có công việc để hết lòng, có sự nghiệp để tự hào và có những ước mơ mang tên riêng mình.

Có lẽ nhiều người phụ nữ cũng từng như vậy… Muốn được nghe một câu: "Có anh đây". Và cũng muốn tự nói với mình: "Mình làm được".

Có những ngày bước ra ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, về nhà chỉ mong được ôm vào lòng bấy nhiêu. Có những điều mình đủ sức tự lo nhưng vẫn thấy ấm lòng khi có người nhớ đến và lo cho mình một chút. Được yêu thương và được là chính mình, phụ nữ vẫn luôn mong có cả hai.

Sau bao nhiêu cố gắng, tôi nghĩ điều khiến mình hạnh phúc là được sống cuộc đời mình đã chọn, làm điều mình yêu, ở bên người mình thương mà trong lòng vẫn còn chỗ dành cho chính mình.

Có người cùng mình đi qua cuộc đời là hạnh phúc. Và trên hành trình ấy vẫn nhận ra mình, vẫn thương mình cũng quý giá biết bao".





Chuyện tình giữa Khánh Thi (sinh năm 1982) và Phan Hiển (sinh năm 1993) là một trong những hành trình tình yêu đẹp và giàu cảm xúc nhất nhì của showbiz Việt.

Khởi đầu từ mối quan hệ cô - trò trên sàn tập dancesport, khoảng cách 11 tuổi từng khiến cặp đôi phải đối mặt với không ít áp lực, dư luận trái chiều và định kiến từ xã hội. Tuy nhiên, sự thấu hiểu, bền bỉ cùng niềm đam mê chung với bộ môn khiêu vũ thể thao đã giúp cả hai kiên trì bước qua mọi sóng gió.

Sau 13 năm đồng hành và gắn bó, cặp đôi đã có "đám cưới thế kỷ" vào cuối năm 2022. Bên cạnh đó, sự ra đời của ba người con trở thành sợi dây kết nối vô cùng vững chắc cho tình yêu của họ.

Phan Hiển không chỉ là người chồng chu đáo, luôn yêu thương và trân trọng vợ mà còn là người đồng đội ăn ý đỉnh cao cùng Khánh Thi gặt hái vô số huy chương quý giá. Hiện tại, vượt qua mọi hoài nghi ban đầu, Khánh Thi và Phan Hiển có cuộc sống hôn nhân viên mãn, cùng vun vén cho gia đình và hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp.