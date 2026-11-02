Nam diễn viên lấy vợ là fan kém 26 tuổi: "Vợ không bao giờ xưng mày tao với tôi"

"Bản thân tôi dù có nóng giận đến đâu cũng không bao giờ xưng mày tao với vợ" – Tiết Cương nói.

Vừa qua, tại buổi gặp mặt danh hài Thúy Nga, diễn viên Tiết Cương đã chia sẻ về cách sống giữa mình và vợ kém 26 tuổi.



Anh nói: "Vợ tôi kém tôi nhiều tuổi nên không bao giờ xưng mày tao với tôi. Bản thân tôi dù có nóng giận đến đâu cũng không bao giờ xưng mày tao với vợ. Chúng tôi dù có cãi nhau, gây lộn thế nào vẫn phải xưng anh em.

Đó là cái được của việc lấy vợ kém nhiều tuổi vì có khoảng cách tuổi tác để tôn trọng nhau. Tôi thấy nhiều người lấy vợ lấy chồng gần tuổi nhau, đến lúc cãi lộn là xưng mày tao tùm lum, còn đánh lộn nhau.

Vợ tôi ban đầu là fan hâm mộ của tôi ở kênh Youtube, hay xem các clip của tôi rồi chủ động nhắn tin làm quen.

Tôi gặp mặt thấy vợ dễ thương quá, lại đang ế nên đồng ý luôn. Tới lúc cưới nhau tôi đã 49 tuổi tính theo tuổi Tây, tuổi ta là 50 tuổi. Lúc đó, tôi cũng đã có tài sản, nhà cửa tích lũy rồi. Tôi đi làm mấy chục năm chẳng lẽ lại không có gì.

Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, nhan sắc, sức khỏe chỉ là chốc lát thôi còn bền bỉ nhất vẫn phải là sự nghiệp.

Nhiều người tưởng tôi về nhà vợ ở nhưng không phải, tôi mua nhà khác ở quê. Nhà tôi ở gần Sài Gòn hơn còn nhà vợ ở tít bên dưới xa nữa. Cái cực của tôi là phải di chuyển nhiều giữa ba nơi.

Vợ chồng tôi sống cố định ở Long An, lâu lâu chạy lên Sài Gòn thăm mẹ tôi rồi lại về nhà ở Long An. Những lúc tôi đi quay, đi nước ngoài, đi công việc thì lại chở vợ về nhà ngoại để có bà ngoại chăm cháu.

Tôi đi công việc về là phải chạy xe về nhà ngoại đón vợ con về nhà ở Long An. Một tháng là tôi phải chạy tới chạy lui liên tục như thế. Được cái xe tôi không hao xăng lắm, chỉ phải cái hơi cực.

Nhiều người hỏi tôi sao không mướn người làm cho đỡ cực nhưng vợ tôi tính cầu toàn, muốn tự chăm con hết, không muốn thuê người giúp việc. Con tôi đủ tuổi để đi nhà trẻ rồi nhưng vợ tôi vẫn không chịu cho đi.

Cái tính của con trai tôi cũng quậy giống tôi, lại còn gầy giống tôi, chân tay dài lòng thòng y như tôi luôn".