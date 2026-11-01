Nữ ca sĩ SN 1977 hát đám cưới ở Chợ Lớn: "Tôi kiếm rất nhiều tiền"

"Thời gian đó tôi đi hát đám cưới là chủ yếu, cứ chạy lên chạy xuống mấy nhà hàng tiệc cưới ở khu Chợ Lớn để hát" - Thanh Thảo nói.

Vừa qua, tại một livestream, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về con đường đến với sự nghiệp ca hát của mình.



Cô nói: "Hồi bé tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ mà ước mơ làm cô giáo vì cả nhà tôi đều theo ngành sư phạm hết, từ bà ngoại tới cậu, mẹ tôi đều làm giáo viên.

Thanh Thảo thuở nhỏ

Vì thế, gia đình hướng tôi theo ngành sư phạm. Bản thân tôi cũng đậu vào cả Cao đẳng Sư phạm lẫn Đại học Sư phạm. Nếu không có gì thay đổi là tôi sẽ làm giáo viên.

Nhưng hồi đó tôi học trong trường lại thích tổ chức show ca nhạc cho trường. Tôi không thích hát, nhưng lại rất thích tổ chức các chương trình văn nghệ, ca nhạc cho trường.

Những lúc tổ chức chương trình như vậy, thì tôi thường đảm nhiệm luôn vai trò MC. Thu Minh học cùng trường với tôi nên cũng thường lên hát.

Một ngày nọ, tôi làm một chương trình văn nghệ thì Thu Minh lại bị bệnh nên không tới hát. Mấy anh trong ban nhạc thấy vậy liền kêu tôi lên hát thế Thu Minh để chữa cháy cho chương trình. Tôi không biết hát nhưng vẫn đồng ý để hoàn thành chương trình.

Ai ngờ đâu tôi lên hát xong cả trường vỗ tay, tôi không tin vào mắt mình. Các anh ban nhạc thốt lên "Trời ơi, đây mới là ca sĩ. Em phải theo nghề ca sĩ đi".

Thế rồi các anh khuyến khích tôi đi theo các anh để hát. Tôi ham vui nên cứ đi theo các anh rồi dần dần thành biết hát.

Thời gian đó tôi đi hát đám cưới là chủ yếu, cứ chạy lên chạy xuống mấy nhà hàng tiệc cưới ở khu Chợ Lớn để hát. Mỗi ngày tôi phải hát đến 9 10 cái show đám cưới, chung với Phương Thanh. Tôi và Phương Thanh thay nhau chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu của nhà hàng để hát đám cưới.

Tôi đi hát đám cưới kiếm rất nhiều tiền. Sau giai đoạn đó, tôi vô tình được mời tham gia liveshow của danh ca Hương Lan và tình cờ gặp được nhạc sĩ Đức Trí là người lo phần sản xuất nhạc cho show.

Anh Đức Trí bảo rằng tôi rất có tố chất nhưng muốn theo đuổi ca hát chuyên nghiệp thì phải học hành đàng hoàng, không thể hát bản năng như này mãi được, sẽ chỉ dừng ở đây thôi.

Tôi nghe lời anh Đức Trí liền đăng ký thi vào Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của anh Đức Trí. Tôi thi đậu vào trường nhạc và học hành đàng hoàng".