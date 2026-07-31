"Con gái đặc vụ" hot nhất hiện nay vẫn đi làm thêm ở nơi không ai ngờ!

Nữ diễn viên trẻ sinh năm 2007 chính là tân binh ấn tượng nhất màn ảnh Hàn Quốc 2026.

Bộ phim Agent Kim Reactivated đang tạo nên cơn sốt toàn cầu với lượng người xem ấn tượng và độ thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội. Giữa dàn sao đình đám, tân binh Seo Su Min bỗng nhận được rất nhiều sự chú ý. Cô gái 19 tuổi thủ vai con gái của đặc vụ Kim (So Ji Sub) và trở thành hiện tượng viral khắp mạng xã hội Hàn Quốc.

Đến nay, cô đã xuất hiện trên kênh YouTube One Ma2c và hé lộ nhiều điều về bản thân. Trong số đó, điều gây sốc nhất là dù đã nổi tiếng, Seo Su Min vẫn đi làm thêm ở cửa hàng takoyaki. Nữ diễn viên trẻ nói: "Tôi đã làm việc tại một cửa hàng takoyaki kể từ khi quay phim kết thúc. Tôi vẫn đang làm việc ở đó". Cô nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục nói: "Vì tôi không cố gắng che giấu khuôn mặt của mình, tôi nghĩ mọi người chỉ cho rằng tôi trông giống như một nữ diễn viên. Một số khách hàng thậm chí còn nói về 'Đặc vụ Kim' ngay trước mặt tôi. Tôi lắng nghe với lòng biết ơn trong khi làm bánh takoyaki".

Dù đang là diễn viên cực hot, Seo Su Min vẫn đi làm thêm ở cửa hàng takoyaki. Ảnh: SBS

Khách hàng chỉ nói cô trông giống diễn viên. Ảnh: Allkpop

Tuy nhiên, người ngạc nhiên nhất lại là ông chủ cửa hàng. "Tôi chưa bao giờ nói với ông chủ của mình rằng tôi là một diễn viên" - Seo Su Min giải thích. "Một ngày nọ, khi tôi đang nấu món takoyaki, ông chủ đột nhiên hỏi 'Cô có phải là diễn viên trong Đặc vụ Kim không?'. Khi tôi trả lời là có, ông ấy liền hỏi lại, 'Sao cô lại ở đây?'. Ông chủ đã bị sốc hoàn toàn khi biết cô nhân viên thực ra là diễn viên trong bộ phim đang hot.

Seo Su Min giải thích về lý do đi làm thêm: "Tôi không thích ngồi không làm gì chỉ vì việc quay phim đã kết thúc. Tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó có ích, vì vậy tôi quyết định bắt đầu tìm việc". Nhìn lại khoảng thời gian được chọn vào vai trong Agent Kim Reactivated khi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Seo Su Min nói" "Tôi vẫn cảm thấy mình còn nhiều điều cần phải cải thiện với tư cách là một diễn viên, vì vậy tôi muốn cống hiến hết mình cho dự án này".

Ông chủ cửa hàng mới là người ngạc nhiên nhất. Ảnh: Allkpop

Những kỷ niệm với So Ji Sub cũng được nữ diễn viên chia sẻ: "Lúc đầu, tôi gọi anh ấy là 'tiền bối', nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu gọi nhau là 'bố' và 'con gái' như vai diễn trong phim. Càng quay phim, anh ấy càng trở nên giống như cha tôi. Khi quay cảnh tôi nhìn vào bức chân dung tưởng niệm của anh ấy, tôi đã khóc ngay cả trước khi bắt đầu quay phim".

Ảnh: SBS

2 "bố con" So Ji Sub và Seo Su Min ăn ý trên màn ảnh. Ảnh: SBS

Seo Su Min được nhận vào Khoa Sân khấu và Điện ảnh của một trường đại học, nhưng cuối cùng cô đã chọn không nhập học để có thể tập trung hoàn toàn vào việc quay phim Agent Kim Reactivated. Và lựa chọn của Seo Su Min giờ đây đã gặt hái được trái ngọt. Agent Kim Reactivated đã nhận được sự yêu mến vô cùng lớn, đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 23,1% và đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix trong 3 tuần liên tiếp.

Seo Su Min sinh năm 2007, được chọn vào vai diễn đầu tay trong Agent Kim Reactivated chỉ sau 2 phút thử vai. Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, Seo Su Min từng định hướng trở thành thần tượng Kpop. Nữ diễn viên từng được ba công ty giải trí lớn lựa chọn để đào tạo theo con đường idol. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Seo Su Min quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất. Hiện tại, cô là tân binh hiện tượng của năm 2026 và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ trong tương lai.

Ảnh: X

Ảnh: X

Ảnh: X