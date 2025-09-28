Con dâu Thanh Tuyền cùng mẹ chồng bay sang Mỹ rồi lại về nước ngay trong đêm, làm một việc quan trọng

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền cùng mẹ ruột và mẹ chồng là danh ca Thanh Tuyền đã bay về Mỹ sau một thời gian dài ở Việt Nam để thực hiện các công việc từ thiện, khai trương quán trà sữa, làm phim.

Ngọc Huyền và mẹ ruột

Tại sân bay, nữ nghệ sĩ chia sẻ về hành trình gấp gáp, bận rộn của mình. Cô nói: "Phim Yêu nhau ngày nắng ấm vừa phát sóng được hai tập thì tôi phải bay về Mỹ thực hiện một liveshow, nhưng ngay sau đó tôi trở lại Việt Nam để tham gia lễ giỗ Tổ tại đoàn cải lương Huỳnh Long.

Lần này tôi bị hủy một chuyến bay nhưng may quá vẫn còn một chuyến bay khác. Tôi đang rất vui vì lần này về nước ra mắt phim Yêu nhau ngày nắng ấm đã có mẹ ruột và mẹ chồng đồng hành.

Đoàn Huỳnh Long sẽ giỗ Tổ vào ngày 3/10 tới đây và tôi phải có mặt. Vì thế nên lần này lịch trình của tôi khá dày. Tôi bay về Mỹ xong phải bay sang Canada đi show, rồi quay về Mỹ giỗ Tổ, rồi bay về Việt Nam ngay trong đêm đó để kịp giỗ Tổ ở đoàn Huỳnh Long ngày 3/10. Đó là chương trình rất đặc sắc.

Sau đó, tôi lại đi từ thiện, phát quà trung thu rồi lại tiếp tục giỗ Tổ khắp nơi và bay về Mỹ để đi show vì còn nhiều show quá.

Thanh Tuyền bịt kín mặt

Tôi phải bay về Việt Nam giỗ Tổ đoàn Huỳnh Long để cúng sư phụ tôi là nghệ sĩ Bạch Mai. Đây là việc quan trọng với tôi và tôi phải làm.

Lần này về nước, tôi rất vui vì có con gái Hà Tiên đi cùng, đồng hành trong các chuyến từ thiện. Hà Tiên còn hát ở lễ Vu Lan tại chùa. Hà Tiên vừa về Mỹ thì mẹ tôi lại về nước đồng hành cùng tôi đi từ thiện ở bệnh viện Nhi Đồng 3. Tôi vừa được ra mắt phim, hát đại lễ Vu Lan, lại được đi từ thiện khắp nơi nên vui lắm".

Mẹ ruột Ngọc Huyền tâm sự: "Tôi về Mỹ nhớ mọi người lắm, nhớ vợ chồng Bảo Quốc, nhớ gia đình má Bảy, nhớ mọi người thân yêu lắm. Tôi nhớ các bạn hiền quá, năm sau sẽ lại về thăm mọi người".

Trái với con dâu Ngọc Huyền luôn nhiều năng lượng quay clip trò chuyện cùng khán giả, danh ca Thanh Tuyền lại khá kín đó, đeo khẩu trang, kính mắt, bịt kín mặt để không ai nhận ra mình.