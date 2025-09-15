Con dâu một nữ NSƯT: "Tôi nhiều lần khủng hoảng vì bị công kích tập thể"

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Trà Ngọc - NSƯT Kim Phương.



Trà Ngọc

Nhân vật đầu tiên gọi đến chương trình là một phụ nữ giấu tên. Chị chia sẻ, trong một lần lướt Facebook, chị để lại bình luận dưới hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng ăn mặc gợi cảm. Chị cho rằng đó chỉ là câu nói vu vơ, nhưng ngay sau đó, tài khoản của chị bị cộng đồng mạng tấn công dữ dội.

Họ không chỉ soi xét ngoại hình, đào lại ảnh cũ, lôi cả gia đình, con cái vào cuộc, mà còn bịa đặt thông tin, khiến chị hoảng loạn, sợ điện thoại và internet.

Trà Ngọc bày tỏ: "Chính sự chủ quan khi xem lời nhận xét là vu vơ mới là mấu chốt. Tôi nói thẳng, cả cộng đồng mạng lẫn chị này đều có cái sai, nhưng điều quan trọng là phải nhìn thấy sai lầm của bản thân để rút kinh nghiệm.

Bản thân tôi cũng nhiều lần đối diện với khủng hoảng tâm lý khi bị công kích tập thể. Sức nặng của những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội rất khủng khiếp, có thể ảnh hưởng đến cả công việc lẫn đời sống gia đình.

Cách đối diện hiệu quả là giữ bình tĩnh, xác định rõ nguyên nhân, nếu sai thì nhận và khắc phục; nếu không phải do mình thì nên im lặng, để thời gian làm dịu mọi chuyện".

Trà Ngọc và mẹ chồng

Nhân vật thứ hai gửi thư về chương trình chia sẻ, em gái của chị là sinh viên năm cuối, từng rơi vào cú sốc lớn khi người yêu cũ sau chia tay đã tung những hình ảnh thân mật của hai người lên mạng xã hội kèm lời lẽ xúc phạm, cho rằng cô không chung thủy.

Điều này khiến cô sinh viên suy sụp, học hành dang dở, xấu hổ đến mức muốn bỏ học và xóa sạch tài khoản cá nhân. Trong cơn bế tắc, cô chỉ biết khóc.

Trà Ngọc chia sẻ: "Hiện nay, trên mạng xã hội, những câu chuyện tình cảm đổ vỡ thường bị đẩy thành chuyện chung của xã hội. Ban đầu cộng đồng đứng về một phía, sau đó lại quay xe khi có thêm thông tin, và vòng lặp này tạo nên sự quá tải tiêu cực.

Cá nhân tôi thường chọn cách lướt qua, tránh tiếp xúc quá nhiều với những nội dung dễ gây mất niềm tin. Với trường hợp của cô sinh viên, tôi cho rằng lẽ ra câu chuyện chỉ nên được giải quyết giữa hai người, thay vì để cộng đồng mạng can thiệp và đẩy thành một cuộc khủng hoảng.

Nhiều bạn trẻ ngày nay quá phấn khích với những drama tình cảm trên mạng. Những câu chuyện chia tay, cãi vã, tung bằng chứng trở thành món ăn được quan tâm mạnh mẽ, không chỉ với nghệ sĩ mà cả những người bình thường có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Sự tò mò và hứng thú vô tình tiếp tay cho làn sóng tiêu cực".

NSƯT Kim Phương và Trà Ngọc là một cặp mẹ chồng - nàng dâu được nhiều người ngưỡng mộ. Họ không chỉ sống hòa hợp mà còn thấu hiểu và yêu thương nhau, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau.