Con đang khóc ngằn ngặt, bố gõ 3 tiếng chuông đồng liền im thin thít, điều kì diệu hay bí ẩn gì phía sau?

Mẹ nào nuôi con đều từng ít nhất một lần trải qua cảnh con khóc đêm, quấy đêm, khóc mãi mà chẳng ai dỗ được. Những lúc như thế phần lớn bố mẹ đều cảm thấy rất stress, bất lực, không hiểu sao con lại khó chịu như vậy. Đây cũng là 1 trong những dấu hiệu cho thấy em bé đang phát triển và làm quen dần với thế giới bên ngoài. Thông thường, tình trạng này sẽ thuyên giảm và có thể hết khi bé được 4 tháng tuổi.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nhiều mẹ mong tìm ra một cách nào đó giúp con mình trở nên ngoan hơn. Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh tại một gia đình khiến hội mẹ bỉm xôn xao. Cụ thể, khi con trai đang khóc ngằn ngặt, mãi không chịu nín, người mẹ liền đưa cho ông bố một bát chuông đồng.

Sau khi nghe thấy tiếng chuông, em bé lập tức nín khóc. Bố gõ thêm 2 tiếng chuông nữa, cậu bé dần lim dim, chìm vào giấc ngủ. Đoạn clip này khiến chị em sửng sốt, không hiểu vì lý do gì mà em bé lại nín khóc nhanh tới mức như vậy?

Con đang khóc ngằn ngặt, bố gõ 3 tiếng chuông đồng liền im thin thít

"Chuông đồng này đắt lắm mọi người hơn, hơn chục triệu một cái đó", "Tịnh tâm đi ngủ, có khi sám hối luôn trong mơ", "Thực ra các bạn cứ cười nhưng đây là tần số rung động thật, giúp con bình tĩnh và thư giãn"... một số cư dân mạng bình luận.

Tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng chiếc chuông này nên để xa một chút khi gõ để tránh làm ảnh hưởng tới thính giác non nớt của trẻ.

Đây là điều kì diệu hay có bí ẩn gì phía sau?

Trên thực tế, tiếng chuông, tiếng quạt chạy, âm thanh ồn ào như chim hót, ve kêu... đều có thể khiến bé ngừng khóc với âm lượng đủ lớn có thể át tiếng khóc của con. Những tiếng động này được gọi chung là tiếng ồn trắng. Khoa học đã chứng minh, tiếng ồn trắng (white noise) là dạng âm thanh có tác dụng khiến bé, đặc biệt là trẻ sơ sinh dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Tiếng ồn trắng (hay được gọi là white noise) là loại âm thanh với tần số thấp, phát đều nhau liên tục điển hình như: tiếng tivi bị nhiễu sóng, tiếng lò vi sóng, tiếng máy sấy tóc, máy hút bụi, tiếng động cơ ô tô, tiếng máy bay, tiếng sóng biển, tiếng đồng hồ quả lắc, tiếng chuông gió, tiếng dế mèn trong đêm, tiếng quạt máy, tiếng mưa rào, tiếng thác nước chảy…

Trước và sau khi nghe tiếng chuông.

Vậy tại sao trẻ lại có thể ngủ ngon hơn, bớt quấy khóc khi nghe tiếng ồn trắng?

- Trong giai đoạn ở trong tử cung, thai nhi đã quen thuộc với nhiều âm thanh từ môi trường bên ngoài, như là tiếng động từ cơ thể mẹ hay những hoạt động hàng ngày. Do đó, tiếng ồn trắng là loại âm thanh tự nhiên mà em bé đã nghe trong bụng mẹ. Âm thanh này có ích trong việc giúp trẻ thư giãn, đặc biệt là trong quãng thời gian sơ sinh, khi mà trẻ dễ cảm thấy lo lắng và khó ngủ do sự mới lạ của thế giới xung quanh. Có những bé thậm chí có thể khóc liên tục cả ngày và đêm.

- Trẻ sơ sinh thường chỉ ngủ liên tục từ 40 đến 45 phút mỗi lần và do chưa biết cách tự lấy lại giấc ngủ, bé có thể trở nên bất an khi tỉnh giữa chừng. Âm thanh tiếng ồn trắng thân quen sẽ giúp bé cảm thấy an toàn hơn và ngủ dài hơn mà không bị gián đoạn. Ngoài ra, tiếng này còn giúp che khuất những âm thanh khác từ môi trường xung quanh, hỗ trợ bé tập trung tốt hơn. Âm thanh có tần số thấp và được lặp đi lặp lại của tiếng ồn trắng cũng giúp bé ngủ sâu hơn.

- Về việc giúp bé tự mình dừng khóc: Nhiều người thường xuyên sử dụng tiếng "suỵt suỵt" phát ra từ miệng để làm dịu bé. Điều này thực chất là việc tạo ra một loại tiếng ồn trắng. Âm thanh này giúp trẻ tập trung vào tiếng đều đặn và từ từ giảm bớt tiếng khóc, cuối cùng nín khóc hoàn toàn khi nghe thấy tiếng "phép màu" này.

Đừng quá lạm dụng tiếng ồn trắng

Tiếng ồn trắng thường được xem là phương pháp hiệu quả để giúp trẻ chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên việc sử dụng quá mức có thể mang lại những hậu quả không mong muốn. Một số thiết bị hiện đại được thiết kế để phát ra tiếng ồn trắng, nhưng nếu âm lượng được cài đặt quá lớn hoặc thiết bị đặt quá gần trẻ có thể gây hại đến phát triển não bộ, ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ và thính giác của trẻ.

Các nghiên cứu từ giới khoa học Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng, việc lạm dụng tiếng ồn trắng có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe như tình trạng ù tai hay suy giảm trí nhớ ở trẻ.

Nếu như trẻ có phản ứng tiêu cực đối với tiếng ồn trắng hoặc tỏ ra không thích thú, thì đó là lúc cần phải ngừng sử dụng và tìm cách khác để đưa trẻ vào giấc ngủ như bú mẹ, ca hát, hoặc massage. Phương pháp ru ngủ phải tùy thuộc vào phản ứng và sự thoải mái của trẻ, do đó hãy áp dụng tiếng ồn trắng một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.