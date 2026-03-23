HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con bò đực được mổ khẩn vì bụng phình to như "sắp vỡ", kết quả hé lộ con số gây choáng: 50kg

Nguyệt Phạm |

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ khiến cả đội ngũ thú y bàng hoàng khi phát hiện nguyên nhân thực sự phía sau chiếc bụng căng phồng của con vật.

Bụng phình to như "sắp vỡ", con bò đực kiệt sức không thể đứng dậy

Một trường hợp cứu hộ động vật gây chấn động vừa xảy ra tại thành phố Bhubaneswar (Ấn Độ), khi một con bò đực lang thang được người dân phát hiện trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, bụng phình to bất thường và gần như không thể tự đứng lên.

Con bò đực được mổ khẩn vì bụng phình to như "sắp vỡ", kết quả hé lộ con số gây choáng: 50kg - Ảnh 1.

Một con bò đực được người dân phát hiện trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, bụng phình to bất thường và gần như không thể tự đứng lên. (Ảnh: Odishabytes)

Theo mô tả của những người chứng kiến, con vật có biểu hiện mệt lả, di chuyển khó khăn, phần bụng căng cứng như chứa đầy thứ gì đó bên trong. Lo ngại tình trạng nguy kịch, người dân đã nhanh chóng đưa con bò đến bệnh viện thú y địa phương.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện hệ tiêu hóa của con vật có dấu hiệu bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Nhận định đây là ca cấp cứu khẩn cấp, đội ngũ thú y lập tức tiến hành phẫu thuật.

Sự thật bên trong khiến bác sĩ "chết lặng": 50kg rác nhựa tích tụ

Ca mổ kéo dài nhiều giờ đồng hồ với mức độ phức tạp cao. Các bác sĩ phải cẩn trọng mở dạ dày và lần lượt lấy ra từng dị vật đã tích tụ trong thời gian dài.

Kết quả khiến tất cả sửng sốt: khoảng 50kg rác thải nhựa, bao gồm túi nylon, bao bì và nhiều vật liệu nhân tạo khác, được lấy ra khỏi cơ thể con bò.

Con bò đực được mổ khẩn vì bụng phình to như "sắp vỡ", kết quả hé lộ con số gây choáng: 50kg - Ảnh 2.

Khoảng 50kg rác thải nhựa, bao gồm túi nylon, bao bì và nhiều vật liệu nhân tạo khác, được lấy ra khỏi cơ thể con bò. (Ảnh: Odishabytes)

Theo các bác sĩ, con vật trong thời gian dài đã sống bằng cách bới rác ven đường để tìm thức ăn. Trong quá trình đó, nó không chỉ ăn thức ăn thừa mà còn nuốt luôn cả túi nhựa vốn là thứ không thể tiêu hóa.

Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, báo chí Ấn Độ từng ghi nhận nhiều ca tương tự, với lượng rác trong dạ dày bò dao động từ vài chục đến hơn 50kg.

Vì sao nhựa có thể "lấp kín" dạ dày bò?

Các chuyên gia thú y cho biết, bò có hệ tiêu hóa gồm bốn ngăn dạ dày, được thiết kế để xử lý cỏ và thực vật thô. Tuy nhiên, nhựa là vật liệu hoàn toàn không thể phân hủy trong cơ thể.

Khi bị nuốt vào, những túi nylon và bao bì này gần như không thể được đào thải ra ngoài mà âm thầm tích tụ theo thời gian, dần lấp đầy dạ dày và đường ruột của con vật.

Con bò đực được mổ khẩn vì bụng phình to như "sắp vỡ", kết quả hé lộ con số gây choáng: 50kg - Ảnh 3.

Khi bị nuốt vào, những túi nylon và bao bì này gần như không thể được đào thải ra ngoài mà âm thầm tích tụ theo thời gian, dần lấp đầy dạ dày và đường ruột của con vật. (Ảnh: Odishabytes)

Điều nguy hiểm là con bò vẫn có cảm giác "no", nhưng thực chất lại thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, dẫn đến suy kiệt, nhiễm trùng và nguy cơ tử vong cao.

Một bác sĩ tham gia ca mổ cho biết, nhiều túi nhựa đã mục nát, bám chặt vào thành dạ dày, khiến quá trình lấy ra trở nên vô cùng khó khăn và tiềm ẩn rủi ro lớn.

May mắn sống sót, nhưng hồi chuông cảnh báo vẫn còn đó

Sau ca phẫu thuật, con bò đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi trong giai đoạn hậu phẫu. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng không phải trường hợp nào cũng có thể cứu sống kịp thời.

Con bò đực được mổ khẩn vì bụng phình to như "sắp vỡ", kết quả hé lộ con số gây choáng: 50kg - Ảnh 4.

Nhựa là vật liệu hoàn toàn không thể phân hủy trong cơ thể những con bò. (Ảnh: Odishabytes)

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng rác thải nhựa tràn lan trong môi trường, đặc biệt tại các đô thị nơi động vật lang thang phải sống dựa vào rác.

Không chỉ bò, nhiều loài động vật khác như chó, dê, thậm chí chim và động vật hoang dã cũng có thể trở thành nạn nhân của thói quen xả rác thiếu kiểm soát.

Từ một chiếc bụng phình to bất thường, câu chuyện phía sau lại hé lộ một vấn đề lớn hơn nhiều, đó là rác thải con người tạo ra đang âm thầm "đi vào bên trong" cơ thể của những sinh vật khác theo cách không ai ngờ tới.

Theo Odishabytes, Thehansindia, Etvbharat

Tags

Tin ngắn

báo mới

Ấn Độ

rác thải nhựa

bảo vệ môi trường

túi nylon

Hệ tiêu hóa

con bò

cứu hộ động vật

thói quen xả rác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại