Vượt qua Anh và Ý, Việt Nam lọt top 17 quốc gia đẹp nhất thế giới với những lý do không ngờ này

Việt Nam bất ngờ lọt top 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới

Theo công bố mới đây của Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới, xếp trên United Kingdom (hạng 19) và Italy (hạng 24). Đây là bảng xếp hạng dựa trên cảm nhận của các biên tập viên và chuyên gia du lịch, kết hợp với trải nghiệm thực tế của du khách quốc tế.

Theo công bố mới đây của Condé Nast Traveler, Việt Nam đứng thứ 17 trong danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Điều đáng nói là, trong khi Anh nổi bật với các công trình lịch sử và Ý nổi tiếng với di sản văn hóa – kiến trúc, Việt Nam lại được ca ngợi theo một cách hoàn toàn khác như một "thiên đường cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và trải nghiệm ngoài trời".

Không phải vì hoành tráng, mà vì… đa dạng đến bất ngờ

Nếu phải tìm một lý do cốt lõi khiến Việt Nam vượt qua những quốc gia châu Âu lâu đời, đó chính là sự đa dạng nén lại trong một dải đất.

Trong bài viết, Condé Nast Traveler nhắc đến hàng loạt điểm đến trải dài khắp Việt Nam: từ Vịnh Hạ Long với hàng nghìn đảo đá vôi trên làn nước xanh ngọc, đến Hà Giang với núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang và những cung đường trekking đầy thử thách.

Ở phía Nam, Phú Quốc lại mang một diện mạo hoàn toàn khác như biển xanh, cát trắng và hệ thống resort cao cấp đủ sức cạnh tranh với các thiên đường nghỉ dưỡng trong khu vực. Trong khi đó, miền Trung với Huế lại tạo nên chiều sâu văn hóa bằng quần thể di tích cung đình cổ kính.

Lý do cốt lõi khiến Việt Nam vượt qua những quốc gia châu Âu lâu đời, đó chính là sự đa dạng nén lại trong một dải đất. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiếm có quốc gia nào mà du khách có thể đi từ núi đá, ruộng bậc thang đến biển nhiệt đới, rồi lại bước vào một không gian di sản chỉ trong vài ngày di chuyển.

Trải nghiệm "nguyên bản" là điều châu Âu đang dần thiếu

Một yếu tố quan trọng khác được các chuyên gia nhấn mạnh là trải nghiệm du lịch "chưa bị bão hòa".

Ở những quốc gia như Anh hay Ý, du lịch đã phát triển hàng trăm năm. Điều đó mang lại hệ thống dịch vụ hoàn hảo, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhiều trải nghiệm trở nên quen thuộc, thậm chí bị du lịch hóa quá mức.

Ngược lại, Việt Nam vẫn giữ được nhiều yếu tố nguyên bản như những phiên chợ vùng cao, những con đèo quanh co, những làng chài ven biển hay các khu phố cổ vẫn còn nhịp sống riêng. Du khách không chỉ "ngắm", mà còn có cảm giác đang "sống trong trải nghiệm".

Chính điều này khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với thế hệ du khách mới là những người không chỉ tìm kiếm cảnh đẹp, mà còn muốn khám phá văn hóa và lối sống bản địa.

Không chỉ thiên nhiên, mà còn là nhịp sống

Bên cạnh thiên nhiên, các đô thị như Hà Nội và TP.HCM cũng được nhắc đến như những điểm dừng chân không thể thiếu.

Nếu phải tìm một lý do cốt lõi khiến Việt Nam vượt qua những quốc gia châu Âu lâu đời, đó chính là sự đa dạng nén lại trong một dải đất. (Ảnh: VnEconomy)

Không phải những thành phố "hào nhoáng nhất", nhưng lại mang đến thứ mà nhiều nơi khác không có như nhịp sống đường phố sống động, ẩm thực phong phú và cảm giác gần gũi.

Từ một quán phở sáng sớm, ly cà phê vỉa hè đến những con phố đêm tấp nập, trải nghiệm đô thị ở Việt Nam mang tính đời thường nhưng lại rất khó quên với du khách quốc tế.

Sự trỗi dậy của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới

Việc lọt vào top 17 không phải là một hiện tượng nhất thời. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 4,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số này cho thấy một xu hướng rõ rệt, Việt Nam không chỉ "được khen", mà còn đang thực sự trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách.

Sự phát triển của hạ tầng, các khu nghỉ dưỡng cao cấp, cùng với việc quảng bá hình ảnh quốc gia ngày càng chuyên nghiệp đã góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Việt Nam không chỉ "được khen", mà còn đang thực sự trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách. (Ảnh: Bnews)

Việc xếp trên Anh hay Ý chắc chắn là một dấu mốc đáng chú ý. Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở chỗ đó là Việt Nam đang được nhìn nhận theo một cách rất khác.

Không phải là điểm đến giá rẻ, cũng không chỉ là nơi có phong cảnh đẹp, mà là một quốc gia mang lại trải nghiệm toàn diện từ thiên nhiên, văn hóa đến con người.

Và có lẽ, chính sự "không hoàn hảo một cách hoàn hảo" ấy là nơi mọi thứ vẫn còn sống động, chân thật và chưa bị đóng khung mới là lý do khiến Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt du khách quốc tế.

Trong một thế giới mà nhiều điểm đến đã trở nên giống nhau, Việt Nam lại nổi bật theo cách riêng: không phải vì vượt trội ở một yếu tố, mà vì hội tụ đủ nhiều điều để khiến mỗi hành trình đều trở nên khác biệt.

Theo Condé Nast Traveler, Vietnamtourism, Báo Chính phủ