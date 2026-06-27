Cố vấn Lãnh tụ tối cao Iran phát cảnh báo cứng rắn

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố Tehran đã phát triển các năng lực quân sự mới và cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran sẽ phải trả giá đắt.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NewsNation (Mỹ) ngày 27/6, Thiếu tướng Mohsen Rezaei - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hiện là cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng bùng phát một cuộc xung đột mới với Mỹ. Ông cho biết Iran đã phát triển các năng lực quân sự mới và sẽ triển khai nếu xảy ra chiến tranh.

"Nếu Mỹ hoặc Israel đưa ra dù chỉ là lời đe dọa nhỏ nhất đối với Iran, cuộc chiến tiếp theo sẽ không giống như những cuộc chiến trước đây. Tổng thống Donald Trump nên biết họ sẽ phải chịu tổn thất rất lớn", ông Rezaei nói.

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei.

Bên cạnh những cảnh báo quân sự, ông Rezaei cũng bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Washington trong tiến trình đàm phán với Tehran. Theo ông, phái đoàn Iran đã tham gia các cuộc đàm phán gần đây tại Thụy Sĩ một cách nghiêm túc và nhanh chóng, trong khi Mỹ không thực hiện các cam kết đã đưa ra.

Quan chức Iran cho rằng Washington vẫn tiếp tục đưa ra các lời đe dọa ngay cả sau khi Israel bị Tehran cáo buộc vi phạm điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ mới được ký kết. Ông nhận định chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận đối với Iran.

"Chúng tôi tin rằng họ đang cố gắng câu giờ", ông Rezaei nói, đồng thời cho rằng Washington hiện ưu tiên giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước và những mục tiêu chính trị hơn là đạt được một thỏa thuận lâu dài với Tehran.

Đề cập các điều kiện để tiến tới một thỏa thuận bền vững, ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ cần công nhận quyền hợp pháp của Iran trong việc phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và thừa nhận vai trò của Tehran trong việc quản lý eo biển Hormuz.

Ông cũng khẳng định eo biển Hormuz là vấn đề giữa Iran và Oman, không thuộc phạm vi can dự của Mỹ.

"Eo biển Hormuz không liên quan đến Mỹ", ông nói, đồng thời cho rằng các quốc gia hưởng lợi từ hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này cần chia sẻ chi phí bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường.

Ông Rezaei nhắc lại lập trường lâu nay của Iran, rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Tehran đã cung cấp đầy đủ các đảm bảo pháp lý cần thiết theo các thỏa thuận quốc tế.

"Tuyên bố rằng Iran đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân luôn là một lời nói dối", ông nói, đồng thời viện dẫn các đánh giá tình báo trước đây của Mỹ kết luận Tehran không phát triển bom hạt nhân.

Cựu chỉ huy IRGC nhấn mạnh Iran không có thái độ thù địch với người dân Mỹ, nhưng sẽ kiên quyết đáp trả nếu chính phủ hoặc quân đội Mỹ tiến hành bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào nước này.

"Chúng tôi không muốn người dân Mỹ phải chịu khổ, nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn nào của chính phủ hoặc quân đội Mỹ", ông nhấn mạnh.