Có tin 30.000 quân từ Triều Tiên sang giúp Nga, Su-57 sắp "bay đến" Bình Nhưỡng?

Giới phân tích nhận định việc Triều Tiên cung cấp hỗ trợ cả về nhân lực và vật lực cho Nga sẽ được đáp trả bằng Su-57.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị cử thêm tới 30.000 quân nhân sang Nga. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là đợt triển khai lực lượng ra nước ngoài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Nếu được xác nhận, đợt điều quân này nhiều khả năng sẽ giúp các lực lượng Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm thực chiến trong một cuộc chiến mặt đất hiện đại quy mô lớn, điều mà hiếm quốc gia nào khác trên thế giới có thể sánh được.

Động thái này hứa hẹn tạo ra những tác động sâu sắc đến cán cân quân sự ở cả Đông Á lẫn Châu Âu. Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị tiếp nhận lực lượng bổ sung này tại khu vực Voronezh, với các công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ tháng 6. Ông cũng tuyên bố thêm rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cung cấp bổ sung các bệ phóng tên lửa đạn đạo cho phía Nga.

Trước đó, vào tháng 11 năm 2025, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) từng báo cáo rằng Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu chuyển thêm hàng nghìn quân nhân sang Nga, sẵn sàng hỗ trợ cho nỗ lực quân sự của Điện Kremlin trên chiến trường Ukraine.

Cơ quan này cho biết gần 10.000 quân nhân Triều Tiên hiện đã đồn trú gần khu vực biên giới Nga - Ukraine để làm nhiệm vụ canh gác, trong khi khoảng 1.000 công binh chiến đấu khác đang hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn.

Việc Triều Tiên tham gia tích cực vào chiến sự dường như đã giúp quân đội nước này không chỉ thu thập được thông tin tình báo về các khí tài của NATO mà còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các trang thiết bị này.

Đóng góp cả về khí tài

Ảnh Military Watch

Không dừng lại ở đóng góp về quân số, các báo cáo xuất hiện trong năm 2025 chỉ ra rằng 5.000 công nhân công nghiệp Triều Tiên đã được phái sang để giúp gia tăng sản lượng tại nhà máy Alabuga — nơi Nga sản xuất các dòng máy bay không người lái (UAV) Geran-2.

Bên cạnh đó, các loại vũ khí và khí tài của Triều Tiên cũng được viện trợ với số lượng khổng lồ. Chúng được đánh giá cao không chỉ bởi năng lực tác chiến thường rất hiện đại mà còn nhờ nguồn cung ứng vô cùng dồi dào. Tính đến cuối năm 2024, quốc gia này ước tính đã chuyển giao cho Nga hơn 6 triệu viên đạn pháo.

Giá trị của Triều Tiên với tư cách là một nhà cung cấp quốc phòng xuất phát từ thực tế là lực lượng thường trực của họ vượt xa Nga ở nhiều lĩnh vực, trong đó riêng lực lượng pháo binh lớn gấp nhiều lần. Một số trang thiết bị như pháo tự hành 170mm hay hệ thống tên lửa chống tăng Bulsae-4 dường như đặc biệt được phía Nga ưa chuộng và đánh giá cao.

Các nguồn tin từ Nga chỉ ra rằng sự đóng góp về quân số của Triều Tiên rất được coi trọng nhờ tiêu chuẩn huấn luyện đặc biệt khắt khe. Trình độ này tỏ ra vượt trội không chỉ so với lực lượng nòng cốt là lính nghĩa vụ của Ukraine mà ngay cả khi so sánh với một số đơn vị thuộc Quân đội Nga.

Tiêu chuẩn huấn luyện cao của Triều Tiên đã nhiều lần được chứng minh qua hàng loạt cuộc xung đột trong lịch sử.

Ảnh Military Watch

Đến quý II năm 2025, gần một nửa số đạn pháo mà Quân đội Nga sử dụng trên chiến trường đều có nguồn gốc từ Triều Tiên, trong đó nhiều đơn vị pháo binh Nga đã dựa gần như hoàn toàn vào nguồn đạn dược do Bình Nhưỡng cung cấp.

Vào thời điểm đó, ít nhất sáu đơn vị pháo binh của Quân đội Nga đã lấy từ 50% đến 100% cơ số đạn dược từ quốc gia Đông Bắc Á này. Nguồn viện trợ khí tài còn được củng cố bằng việc Triều Tiên điều động các đơn vị chiến đấu thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, bao gồm cả lực lượng pháo tự hành 170mm, sang hỗ trợ Quân đội Nga ngay trên tuyến đầu từ cuối năm 2024.

Giới phân tích nhận định rộng rãi rằng nhiều khả năng Nga sẽ bù đắp một phần chi phí mua sắm quốc phòng từ Triều Tiên bằng cách chào bán các dòng máy bay chiến đấu cho nước này, bao gồm cả tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 mới nhất, cũng như hỗ trợ chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cho đến nay, không quân chiến đấu có người lái vẫn là một trong số ít lĩnh vực mà ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên chưa thể tự đáp ứng đủ nhu cầu cho lực lượng vũ trang của mình.



