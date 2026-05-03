Có thể dự đoán tuổi thọ 1 người chỉ bằng cách nhìn vào tay? 5 điểm thường thấy trên mu bàn tay của người sống thọ

Dì Vương (59 tuổi, sống tại Trung Quốc) bắt đầu cảm thấy khó chịu khi mu bàn tay xuất hiện những cơn ngứa dữ dội kéo dài cả tháng trời. Ban đầu, dì chỉ nghĩ do thời tiết hanh khô nên tự mua kem dưỡng về bôi, nhưng tình trạng ngày càng tồi tệ, thậm chí có lúc dì gãi đến rách da chảy máu. Quan sát kỹ, dì còn thấy các mạch máu ở mu bàn tay nổi rõ, ngoằn ngoèo thành từng cụm. Khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán dì bị giãn tĩnh mạch và có vấn đề về đường huyết.

Bác sĩ của dì Vương cho biết, bàn tay chính là "tấm gương" phản chiếu tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thực tế, mu bàn tay không chỉ đơn thuần là bộ phận vận động mà còn là nơi tập trung mạng lưới mạch máu ngoại vi và các dây thần kinh nhạy cảm. Những biến đổi dù nhỏ tại đây thường là "tín hiệu sớm" của các vấn đề sâu bên trong cơ thể như hệ tuần hoàn, chức năng gan thận hay sự cân bằng nội tiết.... Và khi có những vấn đề này, đương nhiên tuổi thọ của bạn cũng đang bị đe dọa.

Dưới đây là 5 dấu hiệu ở mu bàn tay thường thấy ở những người có nền tảng sức khỏe tốt và tiềm năng sống thọ:

1. Da mu bàn tay săn chắc và đàn hồi tốt

Ảnh minh họa

Người sống thọ thường sở hữu làn da tay mịn màng, đàn hồi cao nhờ cơ thể duy trì được lượng collagen và khả năng tái tạo tế bào mạnh mẽ. Độ đàn hồi của da mu bàn tay là minh chứng rõ nhất cho việc lưu thông máu tốt và sự cung cấp dưỡng chất đầy đủ đến các chi.

Ngược lại, nếu da đột nhiên khô ráp, nhăn nheo hoặc lỏng lẻo bất thường, đây có thể là dấu hiệu của việc lão hóa hệ thống nhanh chóng do đường huyết cao hoặc sự rối loạn chức năng tuyến giáp.

2. Mạch máu phẳng, không sưng hay biến màu

Khi mạch máu dưới da mu bàn tay dễ nhìn thấy nhưng phẳng, không bị sưng phồng hay có màu sắc đậm khác thường, đó là dấu hiệu của một hệ tuần hoàn khỏe mạnh. Điều này cho thấy máu đang lưu thông trơn tru để cung cấp oxy cho toàn bộ cơ thể, đồng thời áp lực lên hệ thống tĩnh mạch và các cơ quan như gan, thận vẫn nằm trong mức an toàn.

Ngược lại, mạch máu nổi rõ, xoắn lại như trường hợp của dì Vương thường báo hiệu tình trạng tắc nghẽn hoặc suy yếu mạch máu cùng nhiều vấn đề khác,

Ảnh minh họa

3. Màu sắc da mu bàn tay hồng hào và đều màu

Sắc thái da tay phản ánh tốc độ trao đổi chất và độ sạch của dòng máu trong cơ thể. Một mu bàn tay hồng hào, không có vết đốm hay sắc tố lạ cho thấy gan và thận đang thực hiện tốt chức năng thải độc.

Những thay đổi như da tay trắng nhợt (thiếu máu), vàng vọt (vàng da) hay tím tái (vấn đề về tim phổi) đều là những hồi chuông cảnh báo sức khỏe đang xuống cấp. Việc thiếu hụt các vi chất như sắt hoặc vitamin B12 cũng thường làm da tay biến màu hoặc xuất hiện các đốm đồi mồi sớm.

4. Nhiệt độ mu bàn tay ấm áp ổn định

Nhiệt độ mu bàn tay là chỉ số phản ánh sự cân bằng âm dương và năng lượng dương của cơ thể. Một bàn tay luôn giữ được độ ấm vừa phải cho thấy quá trình trao đổi chất diễn ra ổn định và hệ thống tim mạch hoạt động hiệu quả để đưa máu đến các đầu chi.

Những người có bàn tay thường xuyên lạnh giá hoặc quá nóng đều đang gặp phải tình trạng mất cân bằng khí huyết, dễ dẫn đến suy giảm miễn dịch và các bệnh lý mãn tính, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ.

5. Kích thước xương và mô mềm cân đối

Ảnh minh họa

Tình trạng xương và các mô mềm trên mu bàn tay không quá mỏng cũng không quá to thô là biểu hiện của mật độ xương và sức mạnh cơ bắp lý tưởng. Sự cân đối này cho thấy hệ thống nội tiết đang hoạt động hài hòa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh về loãng xương hay gãy xương ở người già. Những người có cấu trúc xương tay khỏe mạnh thường sở hữu hệ miễn dịch tốt hơn và có khả năng chống chọi với bệnh tật bền bỉ hơn nên thường tuổi thọ cũng sẽ cao hơn.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng có hết những đặc điểm này không có nghĩa là bạn mặc định mình sẽ sống thọ, chỉ là khả năng sống thọ cao hơn. Chưa kể, bàn tay không phản ánh được hết mọi loại bệnh lý và tuổi thọ vẫn thay đổi nếu bạn có lối sống không lành mạnh. Tốt nhất là cải thiện lối sống, chế độ ăn uống và khám sức khỏe định kỳ để kéo dài tuổi thọ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Aboluowang, EBC