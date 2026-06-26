Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh tất cả người có tên trong danh sách sau

Thuế tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 8 người là đại diện pháp luật các công ty.

Ngày 25/6/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 8 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện pháp luật của các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

STT Tên NNT Nơi làm việc Số tiền thuế nợ Thời gian tạm hoãn xuất cảnh 1 Lê Tiến Sĩ Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Tổng hợp Thiên An 5.207.562.106 đồng Từ ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 2 Trương Mạnh Hùng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Gold Lan 225.995.511 đồng Từ ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 3 Trần Minh Hạnh Chi nhánh nhà máy xi măng Cosevco 11 2.680.620.118 đồng Từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 4 Nguyễn Hải Đăng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The Sang 15.164.418.946 đồng Từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 5 Hoàng Dũng Mẫn Công ty cổ phần đầu tư TH Hoàng Thành 21.363.628 đồng Từ ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 6 Trần Hữu Đức Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Đức Lý 6.523.800 đồng Từ ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 7 Trần Đình Trường Công ty Cổ phần Đầu tư Phong Nha Adventure 6.515.700 đồng Từ ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước 8 Nguyễn Duy Kiên Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phúc Hồng Phát 3.746.492 đồng Từ ngày 24 tháng 6 năm 2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định?

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, biện pháp này được áp dụng khi đơn vị bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, có khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày.

Nghị định cũng quy định áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế sẽ thuộc diện bị áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế qua eTax Mobile

Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu thông báo”;

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác” để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.