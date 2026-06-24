Cơ quan Thuế có thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cả nước

Thuế thành phố Huế thông tin một số nội dung cần lưu ý về đăng ký thuế, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thông tin từ Thuế thành phố Huế cho biết, để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong quá trình thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan Thuế đã lưu ý một số nội dung quan trọng theo quy định hiện hành.

Ảnh: Thuế thành phố Huế

Xác định đúng hình thức đăng ký thuế

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 86/2024/TT-BTC, cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, trường hợp cá nhân, hộ gia đình không đăng ký thành lập hộ kinh doanh nhưng có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải đăng ký thuế thì phải thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuế cho biết việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện trên cơ sở thông tin, tài liệu do người nộp thuế kê khai. Người nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đã cung cấp.

Lưu ý về địa chỉ đăng ký kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh, địa chỉ trụ sở được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan Thuế, địa chỉ kinh doanh được kê khai theo hướng dẫn tại mẫu số 03-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

Thuế thành phố Huế lưu ý người nộp thuế có trách nhiệm sử dụng trụ sở, địa điểm kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Thuế thành phố Huế khẳng định, cơ quan Thuế không có chức năng xác định địa điểm kinh doanh có phù hợp với quy định về nhà ở hay không mà thực hiện quản lý trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do người nộp thuế cung cấp.

Cá nhân kinh doanh không đăng ký hộ kinh doanh vẫn thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử

Một nội dung đáng chú ý được cơ quan Thuế nhấn mạnh là cá nhân kinh doanh không đăng ký hộ kinh doanh vẫn thuộc đối tượng đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Cụ thể, theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP), cá nhân kinh doanh không đăng ký hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Để hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng, cho phép cá nhân kinh doanh không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành.

Người cho thuê nhà cần xác định đúng loại hình hoạt động

Đối với cá nhân cho thuê nhà, cơ quan Thuế lưu ý cần chủ động xác định loại hình hoạt động của mình để thực hiện thủ tục phù hợp.

Trường hợp hoạt động cho thuê nhà, căn hộ để ở thuộc nhóm ngành kinh doanh bất động sản và không thuộc diện phải đăng ký hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Trong khi đó, nếu hoạt động thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú như cho thuê ngắn ngày, lưu trú du lịch... thì phải thực hiện đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông.

Trường hợp gặp khó khăn trong việc xác định ngành nghề kinh doanh hoặc điều kiện kinh doanh, người nộp thuế cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Thuế thành phố Huế cũng khuyến nghị người nộp thuế chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

Theo cơ quan Thuế, việc thực hiện đúng các quy định về đăng ký thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.