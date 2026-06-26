Cơ quan chức năng vừa phát lệnh truy bắt vợ cũ của 1 nam rapper có tiếng

Trước khi chấm dứt hoàn toàn, nam nghệ sĩ này và vợ đã có 2 lần cưới, 2 lần ly dị.

Ngày 25/6, Kim Scott - vợ cũ của rapper huyền thoại Eminem - đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Cô vừa bị tòa án bang Michigan (Mỹ) phát lệnh bắt giữ vì không xuất hiện tại phiên điều trần liên quan đến cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu.

Theo tờ Page Six, Kim Scott, 51 tuổi, được yêu cầu có mặt tại Tòa án Quận Macomb vào sáng 24/6 để tham dự phiên xét xử liên quan đến vụ việc lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia (DUI). Tuy nhiên, cô đã không đến tòa theo lịch triệu tập. Trước sự vắng mặt bất thường và không có lý do của nguyên cáo, thẩm phán đã ký lệnh truy bắt khẩn Kim Scott. Mức bảo lãnh được ấn định là 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng). Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được Kim Scott.

Tòa án phát lệnh bắt giữ khẩn vợ cũ của rapper Eminem sau khi cô trốn hầu tòa. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, vào ngày 14/5, vợ cũ Eminem bị cảnh sát bắt giữ tại bang Michigan vì nghi ngờ điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn. Theo điều tra ban đầu, Kim Scott đã va chạm với một phương tiện khác khi đang lái xe gần khu vực Detroit. May mắn vụ việc không gây thương tích cho bất kỳ ai. Sau khi hoàn tất thủ tục tạm giữ, cô được tại ngoại.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước vụ bắt giữ hồi tháng 5, Kim Scott cũng vừa ra hầu tòa trong một vụ việc lái xe trong tình trạng say xỉn và gây tai nạn tương tự vào tháng 2. Theo hồ sơ của cảnh sát, cô bị cáo buộc đâm vào một chiếc xe đang đỗ bên đường nhưng không báo cảnh sát. Các nhân chứng cho biết sau cú va chạm, Kim Scott tiếp tục lái xe về nhà và sau đó còn đâm vào cửa gara của chính mình. Cô được đưa tới bệnh viện để điều trị những vết thương nhẹ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện một số chai đồ uống có cồn bên trong xe của vợ cũ Eminem.

Những rắc rối liên tiếp khiến cuộc sống của Kim Scott một lần nữa trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Trong nhiều năm qua, cô nhiều lần xuất hiện trên mặt báo vì các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần và biến cố cá nhân.

Kim Scott liên tục gặp rắc rối pháp lý. Ảnh: Getty Images.

Kim Scott và rapper Eminem từng được xem là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhưng cũng nhiều sóng gió nhất của giới giải trí Mỹ. Hai người kết hôn lần đầu vào năm 1999 trước khi ly hôn vào năm 2001. Đến năm 2006, họ quyết định tái hợp và tổ chức đám cưới lần thứ hai, song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng ba tháng trước khi chính thức đường ai nấy đi. Dù đã ly hôn từ lâu, câu chuyện về Kim Scott và Eminem vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Nhiều ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp của nam rapper từng lấy cảm hứng từ mối quan hệ đầy biến động giữa hai người.

Hiện phía Kim Scott chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến việc bị phát lệnh bắt giữ. Trong khi đó, Eminem vẫn giữ im lặng trước những ồn ào vi phạm pháp luật và cuộc sống trượt dài của vợ cũ.

Rapper Eminem có mối quan hệ hợp tan nhiều lần với Kim Scott. Ảnh: Redferns.

Nguồn: Page Siĩ

