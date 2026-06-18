HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ quan chức năng vào cuộc bé trai nghi bị bạo hành ở Đắk Lắk

Nguyễn Thảo
|

Một người phụ nữ ở Đắk Lắk đăng tải nội dung kèm video phản ánh con trai chị có dấu hiệu bị bạo hành khi sống cùng ông bà nội.

Ngày 18/6, một lãnh đạo xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc một bé trai sống cùng ông bà nội nghi bị bạo hành , UBND xã chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp xác minh vụ việc.

Cơ quan chức năng xác minh vụ bé trai bị bạo hành ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Clip ghi lại cảnh bé trai 4 tuổi bị bà nội liên tục đánh, tát. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, chị T.T. L (36 tuổi, cùng trú xã Dang Kang) đăng tải trên mạng xã hội một bài viết kèm video phản ánh việc con trai mình bị ông bà nội đối xử thô bạo. Trong video cho thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đã dùng tay t ác động nhiều lần lên cơ thể bé trai.

Theo người phụ nữ này, chị và chồng đã ly hôn, chị trực tiếp nuôi 1 bé 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi sống cùng bố và ông bà nội. Bên cạnh đó, chị cũng phản ánh rằng gia đình chồng cũ không tạo điều kiện để chị được gặp và thăm con theo nguyện vọng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh.

Khởi tố, tạm giam đối tượng nhiều lần xâm hại bé gái hàng xóm
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bé trai bị bạo hành

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

Hà Nội ra thông báo nóng về nút giao ở con đường đắt đỏ 'bậc nhất hành tinh'

01:20
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại