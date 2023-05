Có phải lòng đỏ trứng gà càng sẫm màu càng bổ dưỡng?

Khi nấu trứng gà, đã khi nào bạn thấy lòng đỏ các quả trứng có màu khác nhau từ vàng nhạt, vàng đậm hoặc màu cam hay chưa? Có rất nhiều lý do khiến cho màu sắc của lòng đỏ trứng khác nhau. Một trong các yếu tố lớn nhất quyết định màu sắc của lòng đỏ trứng là thức ăn.

Một nghiên cứu được công bố năm 2022 trên The Journal of Poultry Science đã xem xét màu sắc lòng đỏ của hai nhóm gà mái. Một nhóm được cho ăn chế độ ăn cơ bản, nhóm còn lại cũng được cho ăn chế độ ăn cơ bản nhưng thêm phụ gia thức ăn có carotenoid. Kết quả cho thấy lòng đỏ trứng của nhóm gà thứ 2 có màu đậm hơn so với nhóm 1. Các nhà nghiên cứu cho rằng chế độ ăn chứa carotenoid (như ngô, rau,..) có thể giúp cải thiện màu sắc của lòng đỏ trứng. Vậy còn giá trị dinh dưỡng của các lòng đỏ trứng thì sao?

Tiến sĩ Fernando Cisneros thuộc DSM Biomedical Health (tập đoàn đa quốc gia của Hà Lan hoạt động trong lĩnh vực y tế, dinh dưỡng và vật liệu y tế) cho biết: “Giá trị dinh dưỡng của một quả trứng được xác định bởi các yếu tố như hàm lượng protein, axit amin, vitamin và khoáng chất”.

Mặc dù lòng đỏ trứng có thể có màu từ vàng nhạt đến cam đậm nhưng “trứng gà có màu đậm hơn sẽ có nhiều carotenoid hơn”, tiến sĩ Cisneros giải thích.

Ngoài ra, lòng đỏ đậm hơn có nghĩa là gà đã ăn nhiều thức ăn có sắc tố màu vàng cam gọi là xanthophylls (là một phần trong thức ăn của gà).

Thang đo màu sắc của lòng đỏ trứng (Ảnh: Shutterstock)

Jeanine Flaherty, Phó Giám đốc Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm tại Vital Farms cũng cho rằng màu lòng đỏ trứng thể hiện chế độ ăn và sức khỏe tổng thể của gà. “Tại Vital Farms, gà được cho ăn nhiều loại thực vật theo mùa và sinh vật, đồng thời được nuôi thả trên đồng cỏ. Chúng tôi cũng bổ sung thêm cho đàn gà protein và chất dinh dưỡng để chúng có thể có sức khỏe tốt nhất”.

Vị Phó Giám đốc cũng cho biết mọi người không nên lo lắng về màu sắc của lòng đỏ trứng vì “sự thay đổi màu sắc của lòng đỏ bị ảnh hưởng bởi tần suất, số lượng và những gì mà gà được cho ăn”.

Hầu hết người tiêu dùng đều muốn lựa chọn trứng có lòng đỏ sẫm màu, tuy nhiên đó là một quan niệm sai lầm khi cho rằng màu lòng đỏ có liên quan tới giá trị dinh dưỡng của trứng. Do đó, cho dù lòng đỏ trứng có màu gì đi chăng nữa, chúng đều là nguồn thực phẩm cực giàu dinh dưỡng.

Nguồn: Eat This