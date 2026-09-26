Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy có nên uống nước dừa mỗi ngày?

Tác dụng của nước dừa

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn trang TSF cho biết, nước dừa là loại đồ uống giải khát bổ dưỡng được lấy trực tiếp từ những trái dừa non, xanh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

- Giúp hydrat hóa tốt: Với hàm lượng chất điện giải cao, nước dừa thô là giải pháp hydrat hóa hoàn hảo của tự nhiên; bổ sung chất lỏng và khoáng chất bị mất sau khi hoạt động thể chất cường độ cao, khiến nó trở thành thức uống tuyệt vời sau khi tập luyện.

Ngoài ra, với tính chất ít calo và không chứa chất béo, nước dừa trở thành lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho đồ uống thể thao có đường.

- Giàu dinh dưỡng: Nước dừa thô (nguyên chất) chứa nhiều vitamin, khoáng chất và axit amin thiết yếu, một lượng đáng kể kali, magiê, canxi và natri… tất cả đều quan trọng để duy trì cân bằng điện giải, điều hòa huyết áp và hỗ trợ chức năng cơ bắp.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Các enzyme có trong nước dừa thô có thể giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa. Tiêu thụ thường xuyên có thể làm giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi và táo bón nhờ đặc tính dưỡng ẩm và giải độc tự nhiên.

- Tăng cường miễn dịch: Nước dừa nguyên chất là nguồn cung cấp cytokinin tự nhiên, loại hormone thực vật có tác dụng chống lão hóa, chống ung thư và tăng cường miễn dịch. Bằng cách tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể và chống lại stress oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng cường sức khỏe tổng thể.

- Tốt cho sức khỏe tim mạch: Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng kali trong nước dừa thô có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cân bằng điện giải và hàm lượng natri thấp giúp cho nước dừa trở thành loại nước uống thân thiện với tim, hỗ trợ chức năng tim mạch và tuần hoàn.

Nước dừa là thức uống tốt cho sức khỏe nhưng cần uống điều độ

- Quản lý cân nặng: Mặc dù có vị ngọt nhưng nước dừa nguyên chất lại có lượng calo và đường thấp đáng ngạc nhiên so với nhiều loại đồ uống khác, thay thế cho nước ngọt và nước trái cây có đường, giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý và kiềm chế cảm giác thèm ăn dễ dàng hơn.

- Tốt cho làn da: Nước dừa thô không chỉ có lợi cho sức khỏe bên trong mà còn có tác dụng kỳ diệu cho làn da. Đặc tính dưỡng ẩm của nước dừa có thể giúp dưỡng ẩm và trẻ hóa làn da khô, xỉn màu, đồng thời với tác dụng chống viêm, nước dừa có thể làm dịu kích ứng và mang lại làn da sáng mịn.

- Làm sạch thận: Nước dừa thô có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, thúc đẩy sản xuất nước tiểu và giúp thải độc tố ra khỏi thận. Tiêu thụ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của đường tiết niệu.

- Tăng cường năng lượng: Nước dừa rất giàu khoáng chất, chất điện giải và chất chống oxy hóa, giúp tăng mức năng lượng của bạn ngay lập tức.

- Điều hòa huyết áp: Nước dừa rất giàu kali, một khoáng chất cần thiết để điều hòa huyết áp. Kali giúp chống lại tác dụng của natri, thúc đẩy quá trình giãn mạch và giảm căng thẳng cho hệ tim mạch. Uống nước dừa thường xuyên có thể giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của tim.

Có nên uống nước dừa mỗi ngày?

Báo VnExpress dẫn nguồn chuyên trang sức khỏe Healthline cho biết, nước dừa rất bổ dưỡng song điều quan trọng phải uống điều độ. Mỗi người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên uống khoảng một quả dừa tươi mỗi ngày, ưu tiên vào ban ngày hoặc sau khi vận động để cơ thể hấp thu tốt hơn.

Những người bị rối loạn chức năng thận hoặc người có chế độ ăn hạn chế kali nên tránh uống nước dừa thô. Hàm lượng kali cao có thể gây rủi ro cho những người bị suy giảm chức năng thận, có khả năng dẫn đến mất cân bằng điện giải. Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe đối với những người có chế độ ăn kiêng hoặc tình trạng bệnh lý cụ thể.