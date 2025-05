Có nên đóng cửa khi bật điều hòa vào mùa hè không? Hóa ra tôi đã sai từ đầu!

Thời tiết vào những ngày hè nóng nực khiến mọi người đổ mồ hôi. Ngay khi bước vào nhà, họ vội vã bật điều hòa. Nhưng ngay khi tay họ chạm vào cửa ra vào và cửa sổ, họ đột nhiên cảm thấy bối rối - liệu những cánh cửa và cửa sổ này có nên đóng không?

Nếu tôi đóng nó vào, tôi sợ bị “ngộp thở”; nếu tôi không đóng cửa, tôi sợ hơi lạnh sẽ chạy mất và tốn điện. Gần đây tôi thấy nhiều cư dân mạng đấu tranh trong phần bình luận: "Bật điều hòa khi cửa sổ mở, nhà có dư tiền không?"; "Tôi đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào vào ban đêm, và ngày hôm sau cổ họng tôi khô như giấy nhám!". Vậy có nên đóng cửa sổ và cửa ra vào khi bật điều hòa hay không? Hóa ra là chính tôi cũng đã sai ngay từ đầu!

Đóng cửa khi bật điều hòa: giữ mát và tiết kiệm điện



Để hiểu được liệu có nên đóng cửa ra vào và cửa sổ hay không, trước tiên bạn phải hiểu về "cơ chế" của máy điều hòa. Cốt lõi của điều hòa không khí là "di chuyển" nhiệt trong nhà ra bên ngoài thông qua quá trình làm mát bằng máy nén. Nếu cửa ra vào và cửa sổ mở, không khí nóng từ bên ngoài sẽ ùa vào như một “kẻ gây rối”, và nhiệt độ vừa hạ xuống sẽ bị đẩy lên cao trở lại. Máy điều hòa lúc đó sẽ phải hoạt động hết công suất, không chỉ hóa đơn tiền điện tăng mà hiệu quả làm mát cũng bị giảm sút.

Thống kê cho thấy khi mở cửa sổ và cửa ra vào trong lúc bật điều hòa, mức tiêu thụ năng lượng cao hơn 30% so với khi đóng.

Để tôi lấy một ví dụ thực tế: Tuần trước, bà Trương, hàng xóm của tôi, phàn nàn rằng điều hòa của bà được đặt ở mức 26 độ C, nhưng ngôi nhà luôn nóng như lò hơi nước và hóa đơn tiền điện của bà tăng thêm 350.000 đồng so với tháng trước. Sau đó, nhân viên điều hòa đến kiểm tra và phát hiện bà đã để một khe hở lớn ở cửa sổ phòng khách để thông gió, khí nóng liên tục tràn vào khiến điều hòa không thể giảm nhiệt độ trong phòng xuống được. Sau khi bà Trương đóng cửa sổ và cửa ra vào, chỉ trong nửa giờ, căn phòng đã trở nên mát mẻ. Bà Trương vỗ đùi nói: "Chẳng trách máy điều hòa nhà tôi lại hỏng mất!"

Nhưng đừng đóng kín: không thông gió trong 3 giờ, không khí sẽ bẩn hơn bồn cầu

Nhưng nếu bạn luôn đóng cửa sổ và cửa ra vào thì vấn đề sẽ trở nên lớn hơn.

Mùa hè năm ngoái, ba thế hệ trong gia đình dì Lý đã ở trong một căn phòng có máy lạnh suốt một ngày. Kết quả là đứa cháu nhỏ cứ kêu “chóng mặt” và hai vợ chồng già cũng thấy ngứa họng. Họ đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ nói: "Bạn đã ở trong không gian kín trong một thời gian dài. Nồng độ carbon dioxide quá cao. Trong không khí còn có bụi và gàu. Làm sao bạn có thể không cảm thấy khó chịu?"

Dữ liệu từ các nghiên cứu khoa học cho thấy nếu không khí trong phòng lắp máy lạnh không được thông gió trong 3 giờ, không khí sẽ trở nên "cũ kỹ", và sau 6 giờ, mức độ ô nhiễm có thể đạt đến mức gây hại cho sức khỏe. Điều này là do máy điều hòa thổi luồng không khí lưu thông trong nhà. Theo thời gian, khí carbon dioxide do con người thở ra, khí formaldehyde do đồ nội thất thải ra và vi khuẩn ẩn trong bộ lọc máy điều hòa đều "luân chuyển" trong nhà, và việc hít thở giống như "ăn rác trong không khí".

Cách làm đúng khi mở điều hòa Bước 1: Không nên vội đóng cửa sổ sau khi bật điều hòa. Nhiều người vội vàng đóng cửa sổ ngay khi nhấn công tắc. Thực tế, máy điều hòa mới khởi động, bụi bẩn và nấm mốc tích tụ trong bộ lọc nửa năm đang theo gió trôi ra ngoài. Hãy mở cửa sổ trong vòng 5-10 phút sau khi bật điều hòa để cho “không khí bẩn” thoát ra ngoài, sau đó đóng cửa sổ lại. Giống như bạn cần xả hết nước cũ trong đường ống trước khi đun nước sôi, máy điều hòa cũng cần phải “tắm” trước khi sử dụng. Bước 2: Để lại một khoảng hở nhỏ sau khi đã mát

Khi phòng đã mát (khoảng 15-20 phút), bạn có thể mở cửa sổ khoảng 5cm hoặc chừa một khe hở nhỏ trên lưới chắn. Điều này cho phép không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào một cách chậm rãi mà không khiến không khí lạnh hao hụt quá lớn. Tôi đã thử nó vào năm ngoái. Tôi bật điều hòa vào ban đêm và để một khoảng hở giữa các cửa sổ khi ngủ. Ngày hôm sau, cổ họng tôi không còn khô nữa, và tôi còn tiết kiệm được hơn 50.000 đồng tiền điện so với việc đóng cửa sổ. Bước 3: Thông khí bắt buộc 3 giờ một lần Ngay cả khi có khoảng trống, không khí trong phòng cũng cần được "thay thế" thường xuyên. Đặc biệt là khi ban ngày có nhiều người ở nhà và mọi người ngủ lâu vào ban đêm, nên mở cửa sổ 10 phút sau mỗi 3 giờ để loại bỏ hết "không khí cũ" trong nhà. Nếu bạn thấy phiền, hãy cài báo thức trên điện thoại di động và mở cửa sổ vào đúng thời điểm đã định - hãy nghĩ rằng đó là cách kéo giãn cơ, tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc mắc bệnh do điều hòa gây ra.

Nguồn và ảnh: Sohu