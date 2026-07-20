Trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, nhiều người thường tiện tay đổ dầu ăn thừa trực tiếp vào bồn rửa bát sau khi nấu nướng

Sau khi nấu nướng, không ít người có thói quen đổ phần dầu ăn thừa trực tiếp xuống bồn rửa bát vì nghĩ rằng chỉ cần xả thêm nước là dầu sẽ nhanh chóng trôi đi. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân khiến đường ống thoát nước dễ bị tắc nghẽn, bốc mùi khó chịu và ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong nhà. Vậy dầu ăn thừa nên xử lý thế nào để vừa tiện lợi vừa tránh gây hại?

Vì sao không nên đổ dầu ăn xuống bồn rửa bát?

Dầu ăn ở dạng lỏng khi còn nóng có thể dễ dàng chảy qua đường ống, nhưng khi nguội lại có xu hướng đông đặc và bám dính vào thành ống. Theo thời gian, lớp dầu này kết hợp với vụn thức ăn, cặn bẩn, xà phòng… tạo thành những mảng bám ngày càng dày, làm thu hẹp đường thoát nước. Ban đầu, bạn có thể chỉ nhận thấy nước rút chậm hơn bình thường hoặc bồn rửa xuất hiện mùi khó chịu. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, đường ống có thể bị tắc nghiêm trọng, khiến việc vệ sinh, thông tắc trở nên mất thời gian và tốn kém hơn. Không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước trong gia đình, việc đổ lượng lớn dầu ăn xuống cống còn gây tác động không tốt đến môi trường. Dầu mỡ khi đi vào nguồn nước có thể làm giảm chất lượng nước, gây khó khăn cho quá trình xử lý nước thải.

Đừng nghĩ xả nhiều nước sẽ "cuốn sạch" dầu ăn

Một số người cho rằng chỉ cần mở vòi nước thật mạnh hoặc dùng nước nóng là dầu sẽ được rửa trôi hoàn toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời với lượng dầu rất nhỏ. Khi đi sâu vào đường ống, dầu vẫn có thể nguội lại và bám vào thành ống. Đặc biệt, việc thường xuyên đổ dầu ăn xuống bồn rửa lâu ngày sẽ khiến các lớp dầu tích tụ mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đến khi nhận ra vấn đề, đường ống có thể đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Cách xử lý dầu ăn thừa đúng cách

Thay vì đổ dầu trực tiếp xuống bồn rửa, bạn nên để dầu nguội hoàn toàn rồi xử lý theo cách phù hợp. Với lượng dầu thừa sau khi chiên rán, có thể cho vào chai, lọ hoặc hộp kín rồi bỏ vào thùng rác sinh hoạt. Nếu khu vực bạn sinh sống có điểm thu gom dầu ăn đã qua sử dụng, đây cũng là một lựa chọn thân thiện với môi trường.

Trong trường hợp chảo, nồi còn nhiều dầu bám lại sau khi nấu, hãy dùng giấy ăn hoặc khăn giấy lau bớt phần dầu trước khi rửa. Cách này giúp hạn chế lượng dầu đi xuống đường ống, đồng thời giúp việc làm sạch dụng cụ nấu nướng dễ dàng hơn.

Nếu chỉ còn một lớp dầu mỏng trên bát đĩa, bạn có thể dùng nước rửa bát để làm sạch trước khi xả nước. Tuy nhiên, vẫn nên tránh để lượng lớn dầu mỡ trôi trực tiếp xuống bồn rửa.

Lỡ đổ dầu vào bồn rửa bát thì nên làm gì?

Nếu chẳng may đã đổ một ít dầu ăn xuống bồn rửa, bạn không cần quá lo lắng. Có thể xử lý bằng cách dùng nước nóng kết hợp với nước rửa bát để giúp làm loãng lượng dầu còn bám trong đường ống. Sau đó, nên hạn chế lặp lại thói quen này để tránh dầu mỡ tích tụ lâu ngày.