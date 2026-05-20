Có nên "chuyện giường chiếu" hàng ngày hay không?

Nhiều cặp đôi tin rằng tần suất ân ái càng dày đặc thì tình cảm càng gắn kết và chứng tỏ bản lĩnh phòng the đỉnh cao. Tuy nhiên, việc duy trì “chuyện giường chiếu” đều đặn hàng ngày có thực sự tốt cho sức khỏe hay đang âm thầm tàn phá cơ thể. Các bác sĩ chuyên khoa nam học và hỗ trợ sinh sản đã đưa ra những cảnh báo y khoa đầy bất ngờ về vấn đề này.

Có nên làm "chuyện giường chiếu" hàng ngày?

Tiến sĩ Qu Danni tại Trung tâm Sinh sản thuộc Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh (Trung Quốc), nhận định rằng việc thực hiện “chuyện giường chiếu” một lần mỗi ngày có thể coi là bình thường và tần suất này liên quan chặt chẽ đến độ tuổi.

Những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi thường có xu hướng hoạt động tình dục năng nổ hơn, trung bình có thể duy trì ở mức khoảng một lần mỗi ngày. Nhưng đây là mức trung bình và không nên duy trì thời gian dài.

Việc đẩy tần suất làm “chuyện giường chiếu” lên mức tối đa mỗi ngày trong thời gian ngắn không phải là lựa chọn lý tưởng cho tất cả mọi người. Theo Tiến sĩ Yang Yiyuan thuộc Khoa Nam học và Y học Sinh sản, Bệnh viện Đại học Tây Trung Quốc số 2 (Tứ Xuyên, Trung Quốc), quan niệm hoạt động tình dục quá mức tương đương với "tự sát từ từ" tuy có phần phóng đại nhưng hoàn toàn không phải là không có cơ sở khoa học.

Quan hệ tình dục vừa phải mang lại nhiều lợi ích với sức khỏe thể chất, tinh thần. Nhưng cần nhớ, việc lạm dụng sức lực cho các cuộc yêu dày đặc sẽ đẩy cả hai giới vào những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

1. Kiệt quệ thể chất và hệ lụy cho nam giới khi ân ái quá đà

Nhiều người thường lầm tưởng nam giới là phái mạnh nên có thể thoải mái duy trì “chuyện giường chiếu” hàng ngày mà không gặp trở ngại. Thực tế y khoa chứng minh điều ngược lại khi tần suất dày đặc gây ra những tác hại khôn lường:

- Suy kiệt năng lượng: Nghiên cứu tại Đại học Quebec (Canada) chỉ ra một lần làm “chuyện giường chiếu” làm tiêu hao 104 calo ở nam giới và 69 calo ở nữ giới. Mức tiêu hao này tương đương 11 phút chạy bộ hoặc 45 phút đi bộ liên tục. Việc bắt cơ thể đốt năng lượng mỗi ngày dẫn đến suy giảm thể trạng, kiệt sức, làm sa sút trí nhớ và khả năng tư duy.

- Kích ứng đường tiết niệu: Theo y học cổ truyền, việc mất mát tinh chất liên tục dễ dẫn đến chứng thận hư, biểu hiện qua rối loạn chức năng tiết niệu như tiểu nhiều lần, tiểu gấp, đau vùng đáy chậu.

- Tổn thương cơ quan sinh sản: Y học hiện đại cảnh báo hoạt động quá mức gây quá tải cho hệ thống sinh sản, dẫn đến tắc nghẽn kéo dài. Điều này gây viêm nhiễm, chảy máu thành túi tinh dẫn đến hiện tượng xuất tinh ra máu và kích hoạt viêm tuyến tiền liệt mãn tính.

- Rối loạn chức năng sinh lý: Tần suất quá dày làm kéo dài thời kỳ trơ, khiến cơ thể không phản ứng với kích thích tình dục, giảm khoái cảm. Về lâu dài, nó tạo nguy cơ liệt dương, xuất tinh chậm.

2. Nữ giới cũng gánh tai họa lớn nếu làm “chuyện giường chiếu” mỗi ngày

Tiến sĩ Yang Yiyuan khẳng định, quan niệm chỉ có nam giới suy kiệt còn nữ giới vô hại khi quan hệ liên tục nhiều người tưởng là hoàn toàn sai lầm. Khi tần suất làm “chuyện giường chiếu” vượt quá ngưỡng chịu đựng, cơ thể người phụ nữ phải đối mặt với loạt nguy cơ nguy hiểm:

- Viêm nhiễm phụ khoa nghiêm trọng: Âm đạo bị sung huyết liên tục trong thời gian dài làm rối loạn môi trường vi sinh và phá vỡ nồng độ pH axit bình thường. Hệ miễn dịch âm đạo suy giảm, niêm mạc bị tổn thương khiến cơ thể không thể ức chế vi khuẩn, gây viêm âm đạo và viêm cổ tử cung.

- Tổn thương tử cung và vùng chậu: Tình trạng sung huyết vùng chậu kéo dài tăng nguy cơ viêm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung, gây đau bụng kinh và kéo dài chu kỳ kinh nguyệt.

- Tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung: Khi hệ miễn dịch của hệ sinh sản nữ giới bị suy giảm do hoạt động quá tải, khả năng nhiễm virus HPV tăng cao, trực tiếp làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

- Suy kiệt năng lượng: Mức tiêu hao năng lượng khi làm "chuyện giường chiếu" của nữ về cơ bản thường thấp hơn nam. Nhưng như vậy không có nghĩa là không đáng lo. Tần suất quá dày cũng sẽ gây mệt mỏi, kiệt sức, khó tập trung.

Công thức xác định tần suất lý tưởng cho các cặp đôi

Các chuyên gia khẳng định: KHÔNG có một con số cố định nào bắt buộc cho tất cả mọi người khi làm “chuyện giường chiếu”. Tần suất lý tưởng nhất không phải là ép buộc bản thân theo lịch trình hàng ngày, mà phải dựa vào thể trạng thực tế và độ tuổi, nhu cầu của từng cặp đôi.

Bạn có thể tham khảo tần suất theo độ tuổi phổ biến như sau:

- Từ 20 - 30 tuổi: Khoảng 2 - 3 lần mỗi tuần là mức phổ biến, nhờ hormone dồi dào và thể lực tốt. Nếu quan hệ xong vẫn thấy khỏe khoắn, đó là tần suất hợp lý.

- Từ 30 - 50 tuổi: Duy trì khoảng 1 - 2 lần mỗi tuần giúp cân bằng stress, hỗ trợ tim mạch và giữ kết nối tình cảm mà không gây quá tải cho cơ thể.

- Sau 50 tuổi: Không cần chạy theo số lượng. Khoảng vài lần mỗi tháng vẫn mang lại lợi ích nếu cơ thể thoải mái và có bệnh nền được kiểm soát.

Tiến sĩ Yang Yiyuan khuyến nghị, thay vì đặt mục tiêu tối thiểu hay tối đa, hãy lắng nghe cơ thể. Tần suất tốt nhất là khi cả hai đều cảm thấy tinh thần thoải mái, hạnh phúc, giấc ngủ không bị ảnh hưởng. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, cơ thể phải tràn đầy sảng khoái, năng suất làm việc cao và không xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đau lưng, chóng mặt hay hốc hác.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Qu Danni nhấn mạnh các cặp đôi cần giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt, đi tiểu và rửa sạch vùng kín sau khi quan hệ để ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn và bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài.

Nguồn và ảnh: The Paper, Baidu Health